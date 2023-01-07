شكرا لقرائتكم خبر عن الضحك مش للرفاهية وبس.. اعرف فوائده الصحية عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدينا جميعًا هؤلاء الأشخاص في حياتنا الذين يضحكون باستمرار، ولكن اتضح أنه يمكنهم جني بعض الفوائد الصحية، حيث أثبتت بعض الأبحاث أن للضحك فوائد صحية عديدة على الجسم.

وحسب ما ذكره موقع Cleveland تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي من خلال الضحك يمكن أن يكون نعمة لجسمك كله عن طريق:

- تخفيف التوتر

مشاركة الأوقات الممتعة والضحك مع الأصدقاء أو العائلة (أو حتى لوحدك، مشاهدة فيلم مضحك أو مقاطع فيديو قطة سخيفة أو أي شيء يدغدغ عظمك المضحك) يقلل من مستويات التوتر لديك.

أن ترك الضحك يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء لأنه يزعج نظامك العصبي، إذا فكرت في لحظة كنت تجد فيها روح الدعابة في الحياة ، فقد لا يكون الأمر مثل أي شيء آخر مهم سوى الفرح الحقيقي الذي كنت تشعر به."

- زيادة الأكسجين لجسمك

عندما تستخدم الضحك بصوت مرتفع فإنك تجلب أكوامًا من الأكسجين الإضافي ، مما يقلل من معدل ضربات القلب ويحفز الجهاز العصبي السمبتاوي.

عندما نرسل كل هذا الأكسجين إلى أعضائنا ، ينخفض ​​معدل ضربات القلب لدينا ، ويمكن أن يتبدد ضباب الدماغ إنه عكس الاستجابة للتوتر يمكن أن تساعدك زيادة الأكسجين في التفكير بشكل أكثر وضوحًا والسماح لجسمك بالرحيل.

- صحة القلب

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن الضحك يمكن أن يقلل من هرمونات التوتر ويقلل من التهاب الشرايين ويزيد من الكوليسترول الحميد، وهو الكوليسترول "الجيد".

فيما يلي ثلاث اشياء يمكن للضحك من خلالها أن يمنحك قلبًا أكثر صحة

-زيادة تدفق الدم.

-هرمونات ضغط أقل، والتي تسبب انقباض الأوعية الدموية.

-يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

من المؤكد أن حالة الضحك الجيدة يمكن أن تعزز مزاجك ، ولكن للحصول على التأثيرات الكاملة للضحك ، فإن الأمر يتعلق بتخفيف مزاجك العام أكثر من إضافة "الضحك" إلى قائمة المهام الخاصة بك فكر في الضحك على أنه أسلوب حياة وليس وصفة طبية.

فكر في شيء من شأنه أن يجعلك تبتسم أو تضحك عادةً ، وتفاعل مع هذه الفكرة بشكل هادف لبضع دقائق، يمكن أن يساعد تخيل سيناريو سعيد على إرخاء عقلك وجسمك ، ولتحقيق تأثير أكثر اكتمالاً ، خصص وقتًا للقيام بأشياء تجعلك سعيدًا أيضًا.