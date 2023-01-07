شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الصيادلة بأمريكا وأوروبا أبلغوا عن عجز فى الباراسيتامول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة Journal officiel الفرنسية، بأن الحكومة الفرنسية حظرت بيع الباراسيتامول عبر الإنترنت، حتى الـ31 من يناير، بسبب مشاكل توريد الأدوية.

ووفقا لما ذكرته Financial Times فإن فرنسا تعانى من مشاكل في توريد الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول، منذ أكثر من 6 أشهر، بما في ذلك أدوية الأطفال، وقد فشلت وزارة الصحة الفرنسية، في وضع إجراءات الحد من هذه المشكلة حتى اللحظة.

وأوضحت صحيفة Financial Times ، في وقت سابق، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، أن الصيادلة في الولايات المتحدة، وأوروبا، أبلغوا عن نقص حاد في مسكنات الألم الشائعة مثل: الباراسيتامول، نتيجة ارتفاع الطلب على المسكنات، بسبب انتشار الإنفلونزا، وأمراض الجهاز التنفسي، وفيروس "كورونا" خلال الشتاء، كما يوجد نقص عالمي في المضادات الحيوية، وتحديدا البنسلين، والأموكسيسيلين.

ووفقًا لخبراء الصحة، فإن انخفاض الطلب على المضادات الحيوية، إلى جانب الضغط الشديد على سلاسل التوريد، خلال جائحة كورونا، أجبر شركات الأدوية على تقليص إنتاجها، وعلى الرغم من أن الكثير من دول العالم، ستقضى الشتاء الأول خلال عامين دون قيود، إلا أن مشاكل التوريد، والمتطلبات القانونية والتنظيمية، تمنع شركات الأدوية من رفع حجم الإنتاج.

وأشارت Financial Times، إلى أن اضطراب سلاسل التوريد، يصعب عملية توفير المواد اللازمة لتصنيع المضادات الحيوية، كما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في انخفاض أرباح شركات تصنيع المضادات الحيوية.