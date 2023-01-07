5 علامات تدل على أنك بحاجة لاستعادة لياقتك البدنية وإنقاص وزنك

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القاهرة - سامية سيد - الشعور بالانزعاج الدائم، وصعوبة ارتداء ملابسك القديمة، والاستيقاظ المتعب هي بعض العلامات الجسدية على أن صحتك ليست على ما يرام.

غالبية الإصابات التي نتعرض لها أو الفيروسات التي تهاجمنا ناتجة عن نقص المناعة والتمثيل الغذائي، تؤثر زيادة الوزن عاملاً رئيسياً على طريقة عمل أجسامنا، يبدو أن المشي لمدة 5 دقائق أمر صعب عندما نعاني من زيادة الوزن.

إليك خمس علامات جسدية تشير إلى أنك بحاجة إلى استعادة لياقتك مع بداية العام الجديد وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

1. آلام المفاصل

من الشائع أن تعاني من آلام في المفاصل أو العضلات خلال فصل الشتاء، ولكن إذا كنت تعاني من هذه المشكلات لفترة طويلة ، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراء، يضع الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على المفاصل، وخاصة الركبتين، مما يسبب الألم وتفاقم تلف التهاب المفاصل، عندما يكون هناك زيادة مفاجئة في الوزن، فإن مفاصلنا ليست معتادة على حمل الوزن الزائد ، مما يؤدي غالبًا إلى إصابات خطيرة.

2. نقص الفيتامينات

عندما نعيش أسلوب حياة سيئًا، والذي يتضمن نمطًا غير منتظم للأكل ، وعدم ممارسة الرياضة ، ودورة نوم سيئة ، غالبًا ما تعاني أجسامنا من نقص في واحد أو أكثر من الفيتامينات، لسوء الحظ ، فإن خيار طبيبك الوحيد للعلاج هو وصف حبوب متعددة الفيتامينات.

ومع ذلك ، إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ، فإنه لا يحتاج إلى أي دواء،لا يوجد دواء على هذا الكوكب أفضل من الغذاء، هذا هو السبب في أنه يوصى دائمًا بتناول الطعام النظيف ويتضمن الفواكه والخضروات ، لأنها تعمل بمثابة فيتامينات طبيعية متعددة.

3. نقص الطاقة

عندما يكون وزنك زائدًا، فإنك كثيرًا ما تكافح لتناسب ملابسك، هذا الكفاح هو السبب الوحيد الذي يجعل كل شخص بدين ويشعر بالتعب دائمًا، ومع ذلك ، فإن زيادة الوزن تضع ضغطًا إضافيًا على أعضائك ، مثل الكبد والكلى ، المسؤولة عن الهضم. علاوة على ذلك ، يقال أنه إذا كنت تعتني بالكبد ، فلن تحدث لك أي إصابة أو مشكلة.

4. الماء يزيد من وزنك

على الرغم من أنه من غير الممكن زيادة الوزن بمجرد شرب الماء، بدلاً من ذلك ، يساعد شرب الماء في عملية التمثيل الغذائي وإزالة السموم، ومع ذلك ، إذا كان الماء يجعلك سمينًا ، فهذه علامة أكيدة على أن أعضائك لا تعمل بشكل صحيح وأنك بحاجة إلى التخلص من السموم لإعادة تشغيل صحتك الداخلية. علاوة على ذلك ، يوصى بإجراء فحص دم لأنه سيوفر لك صورة لما يجري داخل جسمك.

5. ممارسة التمارين الخفيفة

غني عن القول أنه حتى التمارين الخفيفة يمكن أن تشعر وكأنها جبل عندما يكون وزنك زائداً، علاوة على ذلك ، تتدهور صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ضيق التنفس، يمكن أيضًا أن يكون مرتبطًا بقلة النشاط ، مما يشير إلى أن قلبك ورئتيك لا يحصلان على التمرين الذي يحتاجانه للعمل بشكل صحيح.