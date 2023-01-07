شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بسرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء تم تشخيص إصابتك بسرطان الثدي حديثًا أو كنت تواجهين سرطان الثدي الذي انتشر في جزء آخر من جسمك ، فمن المحتمل أن يكون لديك العديد من الأسئلة قد تشمل هذه: ماذا يجب أن آكل؟

وحسب ما ذكره موقع health هناك نصائح حول النظام الغذائي لسرطان الثدى، بينما قد لا تشعرين بنسبة 100٪ أثناء خضوعك لعلاج سرطان الثدي ، فمن المهم التركيز على المكونات التي تضعينها في جسمك.

-حافظ على رطوبتك

استهدف ما لا يقل عن 2 لتر إلى 3 لترات من السوائل يوميًا حوالي 66 أوقية إلى 99 أوقية معظمها من سوائل خالية من الكافيين.

من المهم دائمًا البقاء رطبًا ، ولكن بشكل خاص أثناء الخضوع لعلاج السرطان يمكن أن تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة لعلاج السرطان القيء والإسهال وانخفاض الشهية أو الحمى ، وكلها يمكن أن تسهم في الجفاف.

البقاء رطبًا سيساعدك على تنظيم درجة حرارة الجسم وضغط الدم وتوازن الكهارل ، ويساعد على منع الإمساك أو تقليله ويسمح لأعضائك بتصفية الفضلات والسموم". "تكون احتياجاتك من السوائل أعلى أثناء خضوعك لعلاج السرطان ، لذا اشرب السوائل طوال اليوم ، ومعظمها من الماء."

-احصل على سعرات حرارية كافية

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تتناول سعرات حرارية كافية للحصول على الطاقة هي أن تزن نفسك مرة أو مرتين في الأسبوع إذا كان وزنك يتجه للانخفاض أسبوعًا بعد أسبوع ، فتحدث مع اختصاصي تغذية لوضع خطة.

تذكر أن تأكل بانتظام طوال اليوم. عادةً ما تعمل الوجبات الصغيرة من خمس إلى ست مرات يوميًا بشكل جيد.

من غير المرجح أن تسبب الوجبات الصغيرة الغثيان أو القيء أو الإسهال كما أنها تزيد من امتصاص العناصر الغذائية.

يمكن لجسمك فقط أن يمتص الكثير في وقت واحد إن توزيع الأشياء بوجبات صغيرة متكررة يساعد جسمك على تحقيق أقصى استفادة من كل وجبة بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان شخص ما يعاني من ضعف الشهية ، يمكن أن يكون تناول طبق كبير من الطعام بمثابة إيقاف كامل من المرجح أن تكون الوجبة الصغيرة أو الوجبة الخفيفة جذابة ، وتشجع على تناولها بشكل أفضل .

ركز على العناصر الغذائية واحصل على معظم العناصر الغذائية لكل سعر حراري

اختر الأطعمة من المجموعات الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب والفاصوليا والمكسرات والبذور واللحوم البيض ومنتجات الألبان.

يساعد النظام الغذائي المتوازن على ضمان حصولك على العناصر الغذائية التي تحتاجها للحفاظ على قوة جسمك.

يدعم النظام الغذائي المتوازن نظام المناعة الصحي ، والإلكتروليتات المتوازنة وكتلة الجسم الخالية من الدهون ، ويمنحك الطاقة ويساعد في محاربة التعب المرتبط غالبًا بعلاج السرطان".

-لا تنس البروتين

يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة عضلات الجسم الخالية من الدهون، و يوجد البروتين في اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور وفول الصويا ومنتجات الألبان.

توجد كميات أقل من البروتينات في الخضراوات والحبوب الكاملة.

تعتمد احتياجات البروتين لدى الشخص على الكثير من الأشياء المختلفة: العمر والوزن والطول ومستوى النشاط.

تختلف احتياجات البروتين من شخص لآخر ، ولكن مكافحة السرطان والخضوع لعلاج السرطان يزيد من احتياجات البروتين القاعدة العامة الجيدة هي تضمين البروتين ثلاث إلى أربع مرات على الأقل يوميًا إذا كنت تتناول حصصًا طبيعية من الأطعمة وما لا يقل عن أربع إلى خمس مرات يوميًا إذا كنت تتناول كميات أقل من المعتاد من الأطعمة. "

تشمل الأمثلة البيض مع وجبة الإفطار ، والزبادي اليوناني مع الغداء ، والدجاج مع العشاء ، والجبن أو المكسرات كوجبة خفيفة.

الأطعمة المقاومة لسرطان الثدي

تدعم المغذيات النباتية صحة الإنسان وتوجد في الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب. ستجد أدناه الأطعمة الشائعة التي تحتوي على مواد كيميائية نباتية مهمة.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعانين من سرطان الثدي

إذا كنتِ مصابة بسرطان الثدي ، ينصح بتجنب ما يلي:

-اللحوم والأسماك أو الدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

-البيض النيء أو المطبوخ.

-منتجات الألبان أو العصير غير المبستر.

-الفواكه والخضروات غير المغسولة.

-بقايا الطعام التي يزيد عمرها عن ثلاثة إلى أربعة أيام.

-الأطعمة التي تركت في درجة حرارة غير آمنة لمدة أربع ساعات أو أكثر.

ماذا نأكل أثناء علاج سرطان الثدي

إذا لم يكن لديك آثار جانبية مرتبطة بالتغذية من علاج السرطان لديك والتي تحد من قدرتك على تناول الطعام أو هضم الطعام ، أنه يمكنك اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام يتضمن:

فواكه وخضراوات

اهدف إلى تناول خمس حصص أو أكثر يوميًا تحتوي الفواكه والخضروات على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للإستروجين.

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط واللفت والملفوف وبراعم بروكسل جيدة بشكل خاص لتضمينها وغنية بالمواد الكيميائية النباتية.

حاول تضمين حصة من المنتجات مع كل وجبة ووجبة خفيفة ثلاث وجبات ، ووجبتان خفيفتان في اليوم ، على سبيل المثال ، ستؤدي إلى خمس حصص في اليوم.

كل الحبوب

تريد محاولة الحصول على 25 جرامًا إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا الحبوب الكاملة هي أطعمة غير مصنعة غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد الكيميائية النباتية ، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن.

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة سوشو في سوتشو بالصين أن تناول كميات كبيرة من الألياف قد يكون له تأثير إيجابي عن طريق تغيير التأثيرات الهرمونية لسرطان الثدي وأنواع السرطان الأخرى المعتمدة على الهرمونات.

تأكد من أن نصف الحبوب على الأقل في نظامك الغذائي عبارة عن حبوب كاملة مثل الشوفان مع وجبة الإفطار أو خبز الحبوب الكاملة مع الغداء أو الأرز البني مع العشاء. تأكد أيضًا من تناول خمس حصص أو أكثر من المنتجات يوميًا.

طريقة أخرى لإضافة الحبوب الكاملة؟ اختر المكسرات أو البذور كوجبة خفيفة. يمكنك أيضًا إضافة البقوليات مثل الفول أو الادامامي أو البازلاء أو العدس إلى وجبات الطعام.

البروتين الخالي من الدهون - وفول الصويا أيضًا

للحصول على مصادر جيدة للبروتين ، قم بزيادة تناولك للدواجن والأسماك والبقوليات مثل الفول والعدس. قلل من تناول اللحوم المعالجة والمخللة والمدخنة.

يرتبط تناول اللحوم المصنعة بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. اللحوم المصنعة غنية أيضًا بالصوديوم ، مما قد يرفع ضغط الدم على المدى القصير أيضًا.

يمكن أيضًا تضمين فول الصويا بكميات معتدلة ، مما يعني حصة واحدة إلى حصتين يوميًا من أطعمة الصويا الكاملة (مثل التوفو ، وحليب الصويا).