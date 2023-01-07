علامات تدل على أن كليتيك ليستا بصحة جيدة

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القاهرة - سامية سيد - الكلى مسئولة عن تنقية الدم والتخلص من السوائل الزائدة من الجسم، ولكن عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، فهناك العديد من العلامات التي يجب أن تلاحظها في جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على العلامات التي تشير إلى خطر إصابتك بأمراض الكلى المزمنة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علامات تدل على أن كليتيك ليست بصحة جيدة

1- تشعر أنك أكثر تعباً

لديك طاقة أقل أو لديك صعوبة في التركيز هي علامة سيئة، حيث يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والشوائب في الدم هذا يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالتعب والضعف.

2- بشرتك جافة وتشعر بالحكة

تقوم الكلى السليمة بالعديد من الوظائف المهمة. إنها تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من جسمك، وتساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، وتساعد في الحفاظ على قوة العظام ، وتعمل على الحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في دمك. يمكن أن تكون البشرة الجافة والحكة علامة على أمراض المعادن والعظام التي غالبًا ما تصاحب مرض الكلى المتقدم ، عندما تصبح الكلى غير قادرة على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات في دمك.

3- ترى دمًا في بولك

الكلى السليمة عادة ما تحافظ على خلايا الدم في الجسم عند تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عندما تتلف مرشحات الكلى، يمكن أن تبدأ خلايا الدم هذه في التسرب "إلى البول.

بالإضافة إلى الإشارة إلى أمراض الكلى ، يمكن أن يكون الدم في البول مؤشراً على وجود أورام أو حصوات في الكلى أو عدوى.

4- رغوة فى البول

تشير الفقاعات المفرطة في البول - خاصة تلك التي تتطلب منك التنظيف عدة مرات قبل أن تختفي - إلى وجود بروتين في البول.

قد تبدو هذه الرغوة مثل الرغوة التي تراها عند تقليب البيض ، لأن البروتين الشائع الموجود في البول ، الألبومين ، هو نفس البروتين الموجود في البيض.

5- عضلاتك متشنجة

اختلال توازن المعادن يمكن أن ينتج عن ضعف وظائف الكلى على سبيل المثال ، قد يساهم انخفاض مستويات الكالسيوم وسوء التحكم في الفوسفور في تقلصات العضلات.

6- كاحلك وقدميك منتفخة

يمكن أن يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم ، مما يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين يمكن أن يكون التورم في الأطراف السفلية أيضًا علامة على أمراض القلب وأمراض الكبد ومشاكل مزمنة في أوردة الساق.