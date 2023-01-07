شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعانين من آلام الجسم فى الشتاء؟ اعرفى طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تستيقظ في كثير من أيام الشتاء وأنت تعاني من آلام في الجسم، ويوضح الخبراء السبب وراء ذلك وما يجب عليك فعله لتجنب الأوجاع، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “ indiatoday”.

فيمكن أن يؤثر الشتاء القاتم على صحتك، خاصة إذا كنت تتعرض لموجات البرد، فيستيقظ الكثير من الناس في الصباح فقط بأوجاع وآلام في أجسامهم تبدو غير قابلة للتفسير، على الرغم من أنهم ربما لم يصابوا أو يجهدوا أنفسهم.

وقد يؤدي التغيير المفاجئ في درجة الحرارة إلى الخمول أيضًا، و قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل من ألم شديد في مفاصلهم.

ووفقًا للدكتور كادم نجبال ، طبيب الأعصاب في نيودلهي ، فإن القيود المفروضة على حركة الجسم في الشتاء تجعل معظم الناس يعانون من آلام في الجسم وآلام في عضلاتهم أو أعصابهم.

وقال الدكتور ، عندما لا نمارس الرياضة ويكون هناك نقص في الحركة في الشتاء ينتج عنه جسم أكثر صلابة مما هو عليه عادة، مضيفًا أن العديد من الأشخاص يعانون أيضًا من ألم موضعي مثل الصداع الناتج عن التعرض للبرد وتيبس الظهر أو الرقبة.

وفي النهاية ، يتم تقوية هذه المنطقة وتقييدها، وهناك دائمًا ألم موضعي يتفاقم مثل صداع التعرض للبرد، وقال الدكتور ناجبال، إذا كنت عرضة لألم التعرض البارد ، فتأكد من تغطيتك بشكل صحيح.

أحد أهم الأشياء التي يجب أن تتذكرها ، وفقًا للدكتور نجبال ، هو عدم التوقف عن نظام التمرين، فيجب أن تنغمس في نوع من التمارين أو الأنشطة اليومية ، لذلك هناك بعض المرونة التي يتم نقلها إلى المناطق المصابة، و استمر في ممارسة التمارين الرياضية اليومية أو ببساطة قم ببعض الألعاب الرياضية للحفاظ على مرونة العظام والعضلات والجهاز الهيكلي الخارجي.

وفقًا لمعهد Cardio Metabolic ، فإن درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تجعل السائل في المفاصل أكثر سمكًا وصلابة، إلى جانب ذلك ، عادة ما يبقى الناس في منازلهم وهكذا ، وبسبب الخمول ، تظل المفاصل متيبسة.

قال الدكتور شيثانا دي ، استشاري أمراض الروماتيزم في Aster CMI: "إذا كنت مسنًا أو لديك التهاب مفاصل سابقًا ، فإنك تميل إلى أن تتأثر بالطقس البارد أكثر. قلة ممارسة الرياضة ستزيد من المشكلة ، وتسبب المزيد من الألم.

مع وجود أيام أقصر في الشتاء وتعرض أقل لأشعة الشمس ، تفقد أجسامنا المكون الأكثر حيوية لعظامنا وهو فيتامين د، و يشارك الخبراء ذلك بعد فحص مستويات فيتامين د ، استشر الطبيب لاستهلاك مكملات فيتامين د مع التغذية المناسبة من الطبيعي. مصادر للمساعدة في آلام المفاصل.

ففيتامين (د) عنصر غذائي ضروري لتقوية العظام والأسنان والمفاصل، وفي الشتاء ، يؤدي انخفاض مستويات فيتامين (د) إلى زيادة احتمالية عدم الراحة في العظام وكسر العظام وتشنجات العضلات وضعف العضلات لأن الجسم لا يستطيع امتصاص الكالسيوم والفوسفور بشكل كافٍ.

يمكن أن يساعدك الإحماء بمجرد استيقاظك في الصباح والقيام بتمارين إطالة بسيطة للمفاصل، إلى جانب ذلك ، فإن شرب مشروب ساخن سيفي بالغرض أيضًا، وأضافت الدكتورة شيثانا: "استخدام مدفأة الغرفة فكرة جيدة ، خاصة بالنسبة لمرضى التهاب المفاصل. قد تساعد التمارين المنتظمة والنظام الغذائي الصحي والمكملات الغذائية مثل أوميجا 3 في تخفيف الآلام أيضًا".