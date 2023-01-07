شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب وفاة وديع ابن الفنان جورج وسوف نتيجة مضاعفات تكميم المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة وديع ابن جورج وسوف، إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، تعرف على مخاطر ومضاعفات عمليات تكميم المعدة وتعليق الجراحين على سبب حدوث الوفاة نتيجة مضاعفات عملية تكميم المعدة، والتي من المفترض أن تكون جراحة بسيطة، إلا أنها تسببت الجراحة في وفاة الشاب وديع، وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع، على الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.



ابن جورج وسوف

من جانبه قال الدكتور سليمان محمد سليمان أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام وجرحات السمنة بالمستشفى الجوى التخصصى، إنه من مشاكل تكميم المعدة والتي يتم من خلالها استئصال 85% من المعدة والبقاء على 15% منها هو حدوث تسريب بنسبة أقل من 1% للعصارة المعدية للغشاء البروتيونى ، ويحدث تسمم بالدم، ويمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا وعلاجه على الفور، حيث يتم لحام الجزء المتبقى من المعدة بدباسات جراحية.



حزن جورج وسوف على ابنه

وأكد، أن التسريب يحدث في المنطقة العلوية للمعدة ما بين التقاء المرىء بأعلى المعدة، ويكثر حدوث التسريب من هذه المنطقة.

وقال، إن المضاعفات الأخرى التي تحدث مع عمليات تكميم المعدة هو حدوث نزيف بعد عمليات التكميم، حيث يحدث النزيف بنسبة 1% أيضا، ويؤدى لهبوط بالدورة الدموية نتيجة النزيف إذا لم يكتشف ويعالج سريعًا، وقد يؤدى للوفاة، مضيفا، إنه يمكن تفادى حدوث عمليات النزيف في عمليات تكميم المعدة بأكثر من طريقة، وذلك بأخذ غرس مقوية إضافية بعد استئصال جزء من المعدة، بجانب الدباسات أو دعمها بجزء من منديل البطن لتقوية مكان الجرح وتقليل نسبة حدوث النزيف بنسبة كبيرة، وذلك لمنع التسريب والنزيف معا، لأنهما من أكثر المضاعفات خطورة بعد عمليات تكميم المعدة، ولكن باتخاذ الأساليب الحديثة يمكن تفادى الغالبية العظمى من مضاعفات عمليات تكميم المعدة، لأنه حتى الأن تم اجراء آلاف العمليات حول العالم بدون حدوث هذه المضاعفات، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والحديثة لتقليل مثل هذه المضاعفات كثيرًا.

وأوضح، أن هناك سببًا آخر للنزيفن وهو إنه أثناء تكميم المعدة قد يؤدى إلى حدوث جرح صغير بالطحال دون أن يدرى الجراح، مما يؤدى لحدوث النزيف بعد عملية تكميم المعدة وإذا لم يكتشف مبكرا قد يؤدى لحدوث الوفاة. .