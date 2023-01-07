لفافات الجسم للترطيب وحرق الدهون .. تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - لفافات الجسم، كما يوحي الاسم، هي عملية تتضمن لف جسمك فعليًا بأغطية بلاستيكية حرارية لإزالة السموم من الجلد وتجديد شبابه وترطيبه. يقال أيضًا أن بعض اللفافات تساعد على حرق الدهون .

كيف تقومين بإجراء اللفافات

لفافات الجسم

يبدأ أي لف للجسم بتقشير الجلد . بعد ذلك ، يتم وضع المنتج ويتم لفه على الجذع والساقين والذراعين، بالبلاستيك أو المناشف أو الأغطية الحرارية. هناك عدة أنواع من لفائف الجسم - إزالة السموم ، الترطيب، التخسيس وما إلى ذلك.

فوائد اللفافات النايلون للجسم:

1- التخلص من السموم

تقدم لفافات الجسم مجموعة واسعة من الفوائد. يتم عمل لفائف إزالة السموم من الجسم باستخدام مجموعة متنوعة من المكونات مثل الطين والأعشاب البحرية . تساعد هذه المكونات على إخراج الشوائب والسموم من الجسم.

2- الترطيب

تستخدم لفات الجسم المرطبة الكريمات والمواد االشبيهة بالجل لتعزيز نعومة البشرة. تساعد اللفافات على اختراق هذه المكونات بعمق في بشرتك.

3- علاج السيلوليت

لفافات الجسم

عندما يتعلق الأمر بتقليل السيلوليت ولفائف تنحيف الجسم ، يتم تغليف أجزاء جسمك بإحكام بالبلاستيك بحيث تتعرق. ما يساعد على حرق الدهون و التخلص من الماء الزائد.



طريقة تحضير لفافات الجسم في المنزل:

هناك مجموعة من الوصفات المختلفة التي يمكنك تجربتها في المنزل. ستحتاجي إلى الكثير من الأغطية اللاصقة وقد تضطرين إلى إبقاء الجسد ملفوفًا لفترة أطول (ليلة كاملة). للحصول على لفافة مرطبة، افركي كمية وفيرة من زيت جوز الهند على جسمك وسيستخدم الغلاف اللاصق باحكام. يمكنك فعل الشيء نفسه باستخدام الطين للتخلص من السموم.

الخطوات:

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ابدأي بتقشير بشرتك - خاصةً المناطق التي ستستخدمي فيها اللفافة. يمكنك استخدام مقشر عادي أو فرشاة جافة. الفكرة هي التأكد من إزالة خلايا الجلد الميتة تمامًا.

خذي بعض زيت جوز الهند الدافئ وأضيفي بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك مثل زيت اللافندر الأساسي!

يمكنك إضافة بعض حبوب القهوة إلى الخليط أيضًا (هذه الخطوة اختيارية)

استخدمي لوفة أو يديك لتوزيع هذا الخليط على بشرتكِ - تأكدي من أنك تقومين بتدليكه جيدًا.

خذي غلاف التغليف وابدأي في لف المناطق التي قمت بوضع الخليط عليها. تأكدي من أنها ليست ضيقة للغاية - لكنها ضيقة بما يكفي لتجعلكِ تتعرقين.

اتركيه طوال الليل (قد يكون هذا غير مريح للنوم)

قومي بفك اللفافة في صباح اليوم التالي واقفزي في حمام ساخن لطيف.



