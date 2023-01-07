احصلي على بطن مسطّح بمشروب الكمون والقرفة

بيروت - نادين محمد - هناك العديد من المشروبات الصحية التي تعزز عملية حرق الدهون، وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن. إن أردت بطن أكثر استواءً، أنت بحاجة إلى تقليل مستوى الدهون العام في الجسم من خلال تناول السعرات الحرارية المنخفضة، واتباع نظام غذائي يحتوي على عناصر غذائية مرتفعة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لحرق الدهون.

1- إنقاص الوزن.

2- تناول تغذية صحية تشمل الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب ‫الكاملة.

3- الإقلال من الدهون والسكر والملح والوجبات السريعة‫ والأطعمة الجاهزة.

4- ممارسة التمارين الرياضية.

الكمون و القرفة لحرق الدهون

مكونات المشروب:



50 غرام بذور الكمون

50 غرام مسحوق القرفة

كوب من الماء الدافئ



طريقة تحضيره:

قومي أولاً بطحن بذور الكمون وعصي القرفة حتى تحصلين على مسحوق ناعم، أو يمكنكِ شراؤها على شكل مسحوق من البداية.

عند التحضير، يُغلى الماء ثم يضاف له ملعقة من الكمون، وملعقة أخرى من القرفة، وهنا يفضل تغطية المشروب حتى يهداً.

يجب أن تستهلكِ هذا المشروب مرتين في اليوم، كوب واحد في الصباح، 30 دقيقة .قبل الإفطار، وكوب أخر في نهاية اليوم، 30 دقيقة بعد العشاء في الليل

نذكرك أن هذا المشروب أو غيره لن يأتي بأي نتيجة إن لم يستهلك مع حمية صحية ومتوازنة، أو على الأقل التوقف عن العادات الخاطئة مثل تناول الأطعمة المقلية أو المجهزة خارج المنزل.

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