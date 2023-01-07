شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كانزينو الصينية تنتج لقاحًا جديدًا باستخدام تقنية مختلفة تستهدف أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة كانزينو الصينية CanSinoللأدوية، عن أنها بدأت إنتاجًا تجريبيًا للقاح يستهدف متحور أوميكرون الذى يعتبر السبب وراء تفشي المرض الحالي في البلاد، باستخدام تقنية mRNA والتي تم استخدامها في لقاح فايزر وموديرنا.

تخطط شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها تيانجين، لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح، المصمم لمكافحة متحور أوميكرون Omicron، خلال المرحلة الأولى من التصنيع، وفقًا لبيان للشركة، وصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة، إنه مع تخفيف الصين للقيود المفروضة على تفشي الوباء وإعادة فتح أبوابها للمسافرين الأجانب، تفيض العيادات وممرات المستشفيات بالمرضى وسط موجة من الإصابات بعد الإزالة المفاجئة لما يسمى بإستراتيجية صفر كورونا.

وقال البيان، إن اللقاح يخضع الآن لتجارب سريرية أظهرت نتائج إيجابية من حيث السلامة والقدرة على إثارة استجابة مناعية، يعتمد لقاح CS-2034، كما يُطلق عليه الآن لقاح كانزينو CanSino ، على نفس تقنية mRNA القائمة على الجينات الموجودة في لقاحات شركة فايزرPfizer وموديرنا ، Moderna يأتي هذا الاختراق بعد ما يقرب من 3 سنوات من مكافحة الوباء، حيث اعتمدت بكين خلالها إلى حد كبير على اللقاحات المحلية التي أصبحت أقل فعالية من لقاحات mRNA في مكافحة سلالات جديدة من الفيروس .

ووفقًا لخبراء الصحة العامة، فإن المستويات المنخفضة من التطعيم الفعال والغياب شبه الكامل للتعرض لفيروس كورونا قد مكنت المتغير الجديد من السباق بين سكان الصين، في حين أن لقاحات سينوفاك وسينوفارم Sinovac Sinopharm الرئيسية في الصين توفر مستويات عالية من الحماية ضد الأمراض الشديدة والوفاة، إلا أنها لم تكن كافية لمنع انتشار الفيروس، وفقًا للأبحاث الطبية المنشورة ومنظمة الصحة العالمية.

في نوفمبر، وافقت الصين على الموافقة على الاستخدام المحلي للقاح فايزر، الذي تم تطويره مع شركة بيونتيك BioNTech ، ولكن فقط لبعض المقيمين الأجانب، تم شحن أكثر من 4.3 مليار جرعة من اللقاح على مستوى العالم، وفقًا لشركة فايزر.

في الوقت الحالي، تستخدم الصين في الغالب ما يسمى باللقاحات المعطلة، والتي تستخدم عينة محايدة من مسببات الأمراض لإثارة استجابة مناعية من الجسم، في سبتمبر، وافقت الصين على لقاح يمكن استنشاقه من إنتاج شركة كانزينو CanSino كان هذا هو الأول من نوعه في العالم لفيروس كورونا، لاستخدامه كمعزز.

قالت شركة كانزينو إن لقاح كانزينو الذي يستهدف سلالة BA.5 من متحور أوميكرون أنتج مستويات الأجسام المضادة المعادلة 29 مرة أعلى من الإصدار السابق، عند استخدامه كمعزز للأشخاص الذين تلقوا 3 جرعات من اللقاحات المعطلة.

وأضافت أن لقاح mRNA الصيني يوفر أيضًا استجابة مناعية أفضل وأكثر أمانًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر من لقاحات mRNA الأخرى.

في سبتمبر، وافقت إندونيسيا على لقاح mRNA صيني آخر للاستخدام في حالات الطوارئ، لتصبح أول دولة في العالم تعطي الموافقة او الضوء الأخضر للقاح صيني، باستخدام هذه التقنية، تم تطوير اللقاح، المعروف باسم AWcorna ، من قبل شركات الأدوية الصينية Suzhou Abogen Biosciences ووالفاكس للتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى معهد أبحاث يديره الجيش الصيني