شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج آلام الرقبة بسبب وضعية النوم السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لألم الرقبة أن يعطل حياتك بشكل كبير ويجعل من الصعب القيام بالمهام اليومية العادية، في حين أن آلام الرقبة قد تختفي من تلقاء نفسها، فإن ما يقرب من 50 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة يجدون أنها تعود إما بشكل متقطع أو كحالة مزمنة .

وحسب ما ذكره موقع bodyworksmed إذا كنت تعاني من آلام الرقبة، فلا داعي بالضرورة للاعتماد على مسكنات الألم أو اللجوء إلى الجراحة، فهناك طرق طبيعية لعلاج آلام الرقبة يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن بسرعة وتمنع المزيد من الإجهاد أو الإصابة.

العلاج الطبيعي لآلام الرقبة من وضعية النوم السيئ

العلاج بالتدليك طريقة لطيفة وغير جراحية تخفف من آلام الرقبة وتوترها، وهو فعال بشكل خاص عند استخدامه للمرضى الذين يمكن تحديد آلام الرقبة لديهم بوضوح على أنها مرتبطة بحادث متكرر معين ، مثل أوضاع النوم السيئة.

إذا كنت تنام على بطنك أو مسند رقبتك بزاوية حادة ، فقد تستيقظ على مفاجأة مؤلمة في الصباح ، وقد يستمر ألم الرقبة طوال اليوم إذا كنت تعاني من آلام الرقبة التي تعتقد أنها ناتجة عن النوم مع رقبتك بزاوية غير مريحة.

وسادة منحنية ناعمة أو وسادة على شكل مسند تتوافق مع الانحناء الطبيعي لرقبتك وظهر جمجمتك يمكن أن تدعم رقبتك بشكل طبيعي ، والنوم على ظهرك أو جانبك يمكن أن يساعدك على وضع رقبتك بزاوية طبيعية ومريحة بحيث استيقظ مرتاحًا جيدًا وخالٍ من الألم.

استخدم جوربًا مليئًا بالأرز ، يتم تسخينه قليلاً في الميكروويف ولفه بمنشفة ساخنة ومبللة ، لإنشاء "وسادة" مرنة للرقبة توفر حرارة رطبة إلى نقطة الألم وتسمح لعضلات رقبتك بالاسترخاء.

العلاج الطبيعي لآلام الرقبة من الوضعية السيئة

قد يؤدي التحديق في شاشة على ارتفاع منخفض بالنسبة لمستوى عينك (مثل شاشة سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو جهاز محمول باليد مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي) إلى ألم شديد ومزمن في الرقبة.

يمكن أن يساعد رفع الشاشة إلى مستوى العين واستقامة ظهرك وكتفيك ورقبتك في تخفيف آلام الرقبة من الوضع السيئ عن طريق إزالة سبب إجهاد الرقبة إذا كنت بحاجة للمساعدة في التذكر للحفاظ على رقبتك وظهرك مستقيمين ، فقم بتشغيل شريط من شريط علم الحركة من منبت شعرك إلى أسفل عمودك الفقري عندما تنحني رقبتك أو كتفيك إلى أسفل ، ينبهك الشريط إلى التغيير في الموقف حتى تتمكن من تصحيحه.

يمكنك أيضًا تخفيف آلام الرقبة ومنعها من الوضع السيئ من خلال القيام بسلسلة من لفات الرقبة والتمارين عدة مرات في اليوم. استخدم حركة بطيئة ومحكومة لتمديد عضلات الرقبة المتوترة وتخفيف آلام الرقبة

العلاج الطبيعي لآلام الرقبة من الشيخوخة

إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا وبدأت في ملاحظة آلام الرقبة ، فقد يكون ذلك نتيجة لتنكس القرص العنقي (داء الفقار) ويمكن أن يتسبب التدهور التدريجي للأقراص الموجودة بين عظام العمود الفقري العنقي (جزء العمود الفقري الذي يمتد إلى أعلى مؤخرة عنقك) في الشعور بضيق الأعصاب وتشنج العضلات.

تخفف دعامة الرقبة الناعمة المعروفة باسم الطوق الناعم آلام الرقبة الناتجة عن داء الفقار بشكل طبيعي ، ولكن يجب عليك ارتدائها لفترات قصيرة فقط الاستخدام المستمر يسمح لعضلات رقبتك بالضعف إذا كنت تعاني من آلام الرقبة المستمرة ، وتسبب لك الكثير من الألم الذي لا يمكنك النوم به حتى مع مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، أو تمنعك من تحويل رأسك إلى جانب أو آخر ، فاطلب المساعدة المتخصصة. يمكن أن تساعدك إعادة التأهيل البدني على استعادة الحركة في رقبتك وتقليل أعراض الألم.