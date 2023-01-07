شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة تحتوي على فيتامين د.. أهمها سمك السلمون والشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقل إنتاج "فيتامين د "في جسم الإنسان، حين يقصر وقت النهار وتحتجب الشمس في أغلب أوقات فصليّ الخريف والشتاء، ولكن يمكنك تزويد هذا الفيتامين الهام من خلال مجموعة مختلفة من الأطعمة بحسب ما نشره موقع webmd. "فيتامين د" من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ،ويساعد جسمنا على امتصاص الكالسيوم المهم في الحفاظ على قوة العظام، والأسنان ،وتعزيز نظام المناعة في أجسامنا، وغالباً ما يطلق عليه أيضاً اسم "فيتامين أشعة الشمس" لأنه يتم إنتاجه بواسطة جسمنا عندما نعرض بشرتنا للشمس.

ولكن في فصلي الخريف، والشتاء، تحتجب أشعة الشمس أغلب الأوقات ،ويكون وقت النهار أقصر، يمكن أن يكون إنتاج فيتامين د تحدياً حقيقياً لأجسامنا.



الاطعمة الغنية بفتامين د ​1. "زيت كبد الحوت"زيت كبد سمك الحوت هو واحد من أفضل الأطعمة التي تزود الجسم بفيتامين د فملعقة صغيرة من هذا الزيت يمكن أن تغطي نحو 70 %من احتياجاتنا من الفيتامين.

2. "سمك السلمون"تعتبر الأسماك المحتوية على كميات كبيرة من الزيت مثل السلمون مصدراً ممتازاً آخر لفيتامين د ويمكن لـ 70 جراما فقط من الأنواع الجيدة من أسماك السلمون أن تغذي الجسم بحاجته اليومية منه بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 %.





3. "سمك الماكريل"هذه السمكة اللذيذة تغطي بسهولة أكثر من نصف مقدار حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

4. "سمك التونة"وجبة من لحم سمك التونة تغطي ما يصل إلى سدس احتياجاتنا اليومية. جرب هذه الوصفة اللذيذة المكونة من شرائح التونة وحبوب الكينوا والمانجو.

"السردين"

تغطي 70 غرام حوالي ربع احتياجاتنا اليومية من فيتامين د.

5. " البيض"فإن البيض أيضاً من الأطعمة المغذية بفيتامين د تغطي بيضتان حوالي 15 بالمئة من احتياجاتنا اليومية. كما يمكن استخدامه في تحضير وجبات أخرى للإفطار مثلاً. 6. "الحليب الطازج"حتى الحليب الطازج يمكن أن يكون جزءا كبيراً من فيتامين د خاصة لأن علب الحليب التي نشتريها غالباً ما تكون مزودة بفيتامين د انظر إلى وصف المنتج، إذا كنت تريد أن تعرف بالضبط ما هو مقدار الفيتامين الموجود في الحليب. وقد لا يوجد ما هو أفضل من الجلوس أمام التلفزيون في المساء واحتساء كوب من الكاكاو بالحليب الساخن الطازج. 7. "الزبدة"تحتوي الزبدة وبعض أنواع السمن على كميات صغيرة من فيتامين د وهو أمر جيد للغاية لأنها تساهم في تغطية احتياجاتنا اليومية تلقائياً عن طريق مسح الخبز بالزبدة عند الإفطار. 8. " الشيكولاتة الداكنة"حتى الشيكولاتة الداكنة تحتوي على فيتامين د ومن المفيد أن تناولها بين الحين والآخر.