شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الرئوى وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي هو عدوى تؤدي إلى التهاب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، قد تمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل أو الصديد (مادة قيحية) ، مما يسبب السعال مع البلغم أو القيح والحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس مجموعة متنوعة من الكائنات الحية ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.

يمكن أن تتراوح خطورة الالتهاب الرئوي من معتدلة إلى مهددة للحياة. وهي أكثر خطورة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة، فى السطور التالية يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الرئوي وفقا لما ذكره موقع Mayo Clinic

س: ما هي أعراض الالتهاب الرئوي ؟

تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة ، اعتمادًا على عوامل مثل نوع الجرثومة المسببة للعدوى ، وعمرك وصحتك العامة. غالبًا ما تتشابه العلامات والأعراض الخفيفة مع أعراض البرد أو الأنفلونزا ، لكنها تستمر لفترة أطول.

قد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

-ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

-ارتباك أو تغيرات في الوعي العقلي (لدى البالغين من سن 65 وما فوق)

-السعال الذي قد ينتج عنه البلغم

-إعياء

-حمى وتعرق ورجفة قشعريرة

-الغثيان والقيء أو الإسهال

-ضيق في التنفس

قد لا يظهر على حديثي الولادة والرضع أي علامة على الإصابة أو قد يتقيأون ، ويعانون من الحمى والسعال ، ويظهرون مضطربين أو متعبين وبلا طاقة ، أو يعانون من صعوبة في التنفس والأكل.

من المهم بشكل خاص أن يرى الأشخاص في هذه الفئات المعرضة للخطر طبيبًا

س: ما هي أسباب الالتهاب الرئوي؟

يمكن أن تسبب العديد من الجراثيم الالتهاب الرئوي الأكثر شيوعًا هي البكتيريا والفيروسات في الهواء الذي نتنفسه وعادة ما يمنع جسمك هذه الجراثيم من إصابة رئتيك ولكن في بعض الأحيان يمكن لهذه الجراثيم التغلب على جهاز المناعة لديك ، حتى لو كانت صحتك جيدة بشكل عام.

يصنف الالتهاب الرئوي حسب أنواع الجراثيم المسببة له ومكان الإصابة.

الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع هو أكثر أنواع الالتهاب الرئوي شيوعًا يحدث خارج المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية الأخرى. قد يكون سببه:

-بكتيريا، السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الجرثومي هو العقدية الرئوية. يمكن أن يحدث هذا النوع من الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسه أو بعد إصابتك بنزلة برد أو إنفلونزا و قد يؤثر على جزء واحد (فص) من الرئة ، وهي حالة تسمى الالتهاب الرئوي الفصي.

-كائنات تشبه البكتيريا، يمكن أن تسبب الميكوبلازما الرئوية أيضًا الالتهاب الرئوي عادة ما ينتج عنه أعراض أكثر اعتدالًا من الأنواع الأخرى من الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي المشي هو اسم غير رسمي يُطلق على هذا النوع من الالتهاب الرئوي ، والذي لا يكون عادةً شديدًا بما يكفي لتتطلب الراحة في الفراش.

-الفطريات، هذا النوع من الالتهاب الرئوي هو الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة ، وفي الأشخاص الذين استنشقوا جرعات كبيرة من الكائنات الحية. يمكن العثور على الفطريات المسببة لها في التربة أو فضلات الطيور وتختلف حسب الموقع الجغرافي.

-الفيروسات ، بما في ذلك فيروس كورونا، يمكن لبعض الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا أن تسبب الالتهاب الرئوي، الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات و عادة ما يكون الالتهاب الرئوي الفيروسي خفيفًا لكن في بعض الحالات يمكن أن تصبح خطيرة للغاية

-الالتهاب الرئوي التنفسي

يحدث الالتهاب الرئوي الشفطي عند استنشاق الطعام أو الشراب أو القيء أو اللعاب في رئتيك. تزداد احتمالية حدوث الشفط إذا كان هناك شيء ما يزعج المنعكس البلعومي الطبيعي ، مثل إصابة الدماغ أو مشكلة البلع ، أو الإفراط في تعاطي الكحول أو المخدرات.

س: ما هي مضاعفات الالتهاب الرئوي؟

حتى مع العلاج ، قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي ، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر الشديد ، من مضاعفات ، بما في ذلك:

-البكتيريا في مجرى الدم (تجرثم الدم) يمكن للبكتيريا التي تدخل مجرى الدم من رئتيك أن تنشر العدوى إلى أعضاء أخرى ، مما قد يتسبب في فشل العضو.

-صعوبة في التنفس إذا كان الالتهاب الرئوي شديدًا أو لديك أمراض رئوية مزمنة ، فقد تواجه صعوبة في تنفس كمية كافية من الأكسجين. قد تحتاج إلى دخول المستشفى واستخدام جهاز تنفس (جهاز التنفس الصناعي) أثناء تعافي رئتيك.

-تراكم السوائل حول الرئتين (الانصباب الجنبي) قد يتسبب الالتهاب الرئوي في تراكم السوائل في الفراغ الرقيق بين طبقات الأنسجة التي تبطن الرئتين وتجويف الصدر (غشاء الجنب) إذا أصيب السائل بالعدوى ، فقد تحتاج إلى تصريفه من خلال أنبوب صدري أو إزالته بالجراحة.

-خراج الرئة يحدث الخراج إذا تشكل القيح في تجويف في الرئة وعادة ما يتم علاج الخراج بالمضادات الحيوية في بعض الأحيان ، يلزم إجراء عملية جراحية أو تصريف بإبرة طويلة أو أنبوب يوضع في الخراج لإزالة القيح.

س: ما هي طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي؟

-أخذ اللقاح، اللقاحات متوفرة للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي والأنفلونزا. تحدث مع طبيبك حول الحصول على هذه الحقن. تغيرت إرشادات التطعيم بمرور الوقت ، لذا تأكد من مراجعة حالة التطعيم الخاصة بك مع طبيبك حتى إذا كنت تتذكر تلقي لقاح الالتهاب الرئوي سابقًا.

-تأكد من تلقيح الأطفال. يوصي الأطباء بلقاح مختلف للالتهاب الرئوي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بمرض المكورات الرئوية. يجب أن يحصل الأطفال الذين يحضرون إلى مركز رعاية أطفال جماعي على اللقاح أيضًا يوصي الأطباء أيضًا بحقن الإنفلونزا للأطفال الأكبر من 6 أشهر.

-مارس عادات صحية جيدة لحماية نفسك من التهابات الجهاز التنفسي التي تؤدي أحيانًا إلى الالتهاب الرئوي ، اغسل يديك بانتظام أو استخدم مطهرًا لليدين يحتوي على الكحول.

-لا تدخن. يدمر التدخين الدفاعات الطبيعية لرئتيك ضد التهابات الجهاز التنفسي.

- حافظ على قوة جهازك المناعي. احصل على قسط كافٍ من النوم ، ومارس الرياضة بانتظام ، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.