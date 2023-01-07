شكرا لقرائتكم خبر عن هرمون الميلاتونين مسئول عن جودة نومك.. كيف تحصل عليه من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف على كيفية مشاركة هرمون الميلاتونين في دورة نومك، الذى قد يكون سببا في حدوث مشكلات في النوم مع تقدمك في العمر.فالنوم هو أحد أكثر عادات نمط الحياة الصحية التي يتم تجاهلها، وعلى الرغم من أن الجسم يؤدي مهامًا مختلفة أثناء استيقاظه، أثناء النوم ، يعمل دماغنا بجد في تحويل ذاكرتنا قصيرة المدى إلى تخزين دائم، وهي عملية تسمى الدمج، ولكن هذا هو أحد الأنشطة العديدة التي يشارك فيها الجسم أثناء النوم.

وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل النوم هو انخفاض إنتاج الميلاتونين في الجسم، الذى يتم إنتاجه في أجسامنا وهو مسئول عن تنسيق دورة نومنا بالكامل ويتم إنتاج أكثر من 80 % منه في الليل. لماذا تعاني من مشاكل في النوم؟ يتم دعم نومنا بواسطة هرمون الميلاتونين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بفوائدها التي لا حصر لها، فإن هذا الهرمون التي يتم إنتاجها بشكل طبيعي، لها فوائد مضادة للالتهابات لأنها تقلل من تلف الأنسجة أثناء التفاعلات الالتهابية وتقلل من تلف الجزيئات الكبيرة في جميع الأعضاء بسبب قدرتها على "البحث عن الجذور الحرة الضارة".

ولكن مع مرور الوقت ، يبدأ الميلاتونين في الانخفاض في الإنتاج، ويصل إنتاج الميلاتونين إلى ذروته أثناء الطفولة ، ولكن للأسف ينخفض ​​مع تقدمنا ​​في العمر. فبعد الثلاثينيات من العمر ، قد ننتج أقل من نصف الميلاتونين الذي كنا نصنعه عندما كنا أطفال، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة انتشار مشاكل النوم مع تقدمنا ​​في العمر جنبًا إلى جنب مع تغيير نمط حياتنا .

وقد يكون هذا سببًا ، لأن العديد من الأشخاص بعد سن الثلاثين قد لا ينامون لعدة ساعات، و لكن العمر ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على إنتاج الميلاتونين، و نظرًا لأنه يحفزه الظلام، يتم تقليله عند مشاهدة الشاشات التي تصدر ضوءًا أزرق.

فتخليق الميلاتونين يحفزه الظلام ، فإن التعرض للأجهزة الباعثة للضوء الأزرق لمدة ساعتين فقط قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في إنتاج الميلاتونين.

بما أن هرمون الميلاتونين مهم للنوم ، فهناك أطعمة تحتوي على هذه المادة، ووفقًا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية ، يمكن أن يساعد 1 مجم من الميلاتونين عند تناوله بالقرب من وقت النوم في تقليل الوقت الذي يستغرقه النوم، و لذلك ، لا يمكن للطعام وحده أن يمنحك ما يكفي من الميلاتونين، و للحصول على 1-2 ملغ من الميلاتونين ، ستحتاج إلى 65 أكواز ذرة أو 1،152،000 كوب من الحليب أو 4500 كرز حامض والقائمة تطول .

ومع ذلك ، يقترح أنه يمكن للناس تناول أطعمة مثل الفستق والبيض والسلمون التي تحتوي على الميلاتونين. ونصح أنه بعد التشاور مع خبير صحي ، يمكن وصف مكملات النوم في حالة وجود مشاكل في النوم.