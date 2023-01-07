شكرا لقرائتكم خبر عن الأوميجا 3 والتعرض لأشعة الشمس.. كيف تحسن مزاجك في الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير الفصول قد يكون سببا من أسباب الإصابة بالاكتئاب، وهذا ما يتعرض له البعض، ولذا يجب على أي شخص التغلب علي هذا الأمر من خلال تناول بعض الأطعمة التي تساهم في شعورك بالراحة النفسية، وتساعد تحسين مزاجك وصحتك النفسية رائعة، ويقدمها هذا الأمر التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.

- من أهم الحيل للحصول على صحة نفسية جيدة هو تنظيم الساعة البيلوجية الخاصة بك، ويتم ذلك عن طريق تحديد مواعيد النوم والاستياقظ يوميا.

- التعرض لأشعة الشمس يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة الشعور بالتوتر والقلق، وأيضا تساهم في الحصول على صحة نفسية جيدة.

- إضافة أوميجا 3 لطعامك يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في حصولك علي صحة نفسية جيدة، كما أنها تحميك من الإصابة والتعرض لأي التهابات في الجسم، وتخلصك من الشعور بالإجهاد والمشاعر السلبية، ولذا عليك تناول الأسماك الغنية بهذا النوع من السمك كالسلمون والماكريل، مرتين في الأسبوع.

-المكسرات تعد خيرا غذائيا رائعة للحصول على صحة نفسية جيدة خلال تقلبات الطقس وخاصة خلال فصل الشتاء، فهي غنية بالأوميجا3.

-الألياف، تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إنتاج هرمون السعادة، ولذا عليك تناول طبق السلطة الخضراء والفواكه يوميا للحصول على صحة نفسية جيدة خالية من التقلبات المزاجية.

-تناول الفواكه له دور كبير في حصولك علي صحة نفسية جيدة خالية من التقلبات المزاجية، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من السكر الذي يساهم بشكل كبير في تحسن حالتك النفسية.

-اللحوم الحمراء تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسن حالتك النفسية، وتحد من تعرضك لأي أضرار نفسية، ولذا تناولها وأحصل علي كل مميزاتها .