شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حمية البحر الأبيض المتوسط وكيف تعمل بالجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​صُنفت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بأنها النظام الغذائي الأكثر صحة في عام 2023 للمرة السادسة على التوالي من قبل US News & World Report.فهناك عدد قليل من الأنظمة الغذائية التي غالبًا ما تعزز أسلوب حياة صحي وتركز على جودة الطعام بدلاً من الكمية، و حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي أحد هذه الأنظمة الغذائية التي تم تصنيفها على أنها الطريقة الأكثر صحة لتناول الطعام للعام السادس على التوالي من قبل لجنة من الخبراء ، وفقًا لتقرير يو إس نيوز آند وورلد ريبورت .

ولقد سيطر على التصنيف العالمي في السنوات الأخيرة لتحقيق التوازن بين التغذية الجيدة، وسهولة المتابعة، وله لوحة ملونة، و يعتمد على الطريقة التقليدية لتناول الطعام في 21 دولة على حدود البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك اليونان وإيطاليا ولبنان وكرواتيا وتركيا وموناكو.

ويتضمن هذا النظام الغذائي في المقام الأول تناول الأطعمة النباتية، فالكثير من الفواكه والخضراوات ودمج الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والمأكولات البحرية والدواجن الخالية من الدهون والدهون غير المشبعة من الزيت البكر الممتاز.

وأشارت الدراسات إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تقلل من مخاطر الإصابة ببعض الحالات الصحية المزمنة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 ، مما يعزز نوعية الحياة .

وتم نشر دراسة حول الفوائد الغذائية لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي لأول مرة في دراسة البلدان السبعة ، وهي أول دراسة رئيسية للتحقيق في النظام الغذائي ونمط الحياة جنبًا إلى جنب مع عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية ، عبر البلدان والثقافات المتباينة على نطاق واسع.

وفي حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، عليك أن تملأ طبقك بمجموعة كبيرة من الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون والأعشاب والتوابل يوميًا.

ودرس الباحثون العلاقة بين النظام الغذائي وأمراض القلب بين 13000 رجل يعيشون في اليونان وإيطاليا واليابان وفنلندا ويوغوسلافيا السابقة وهولندا والولايات المتحدة من 1958 إلى 1999.

وأظهرت الدراسة أن نوع الدهون التي يستهلكها الشخص ، وهي الدهون المشبعة ، وغير المشبعة ، والمتعددة التشبع ، مهم عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية، و حتى 40 % من إجمالي السعرات الحرارية من الدهون قد تكون صحية للقلب ، إذا كانت الدهون غير مشبعة.