شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابتك بألم العصب ثلاثي التوائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم العصب ثلاثي التوائم هو حالة تسبب إحساسًا بالألم يشبه الصدمة الكهربائية على جانب واحد من الوجه، وتؤثر حالة الألم المزمنة هذه في العصب ثلاثي التوائم الذي ينقل الإحساس من الوجه إلى الدماغ، في حالة الإصابة بألم العصب ثلاثي التوائم، قد تؤدي الحركات التحفيزية الخفيفة للوجه مثل غسل الأسنان بالفرشاة أو وضع مستحضرات التجميل إلى حدوث هزة من الألم الشديد.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic ربما تشعر في البداية بنوبات خفيفة وقصيرة من الألم، ولكن ألم العصب ثلاثي التوائم قد يتفاقم مسببًا حدوث نوبات ألم حارق لمدد أطول وأكثر تكرارًا و يصيب ألم العصب ثلاثي التوائم السيدات أكثر من الرجال، ويعد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة به.

وبفضل توفر مجموعة متنوعة من العلاجات، فإن الإصابة بألم العصب ثلاثي التوائم لا تعني بالضرورة حتمية استمرار المعاناة طوال العمر فعادة ما ينجح الأطباء في السيطرة على ألم العصب ثلاثي التوائم ببعض الأدوية أو الحقن أو التدخل الجراحي.

قد تشمل أعراض ألم العصب ثلاثي التوائم نمطًا واحدًا أو أكثر مما يلي:

-نوبات من ألم شديد مفاجئ أو واخز يشبه التعرض لصدمة كهربائية.

-نوبات تلقائية من الألم أو نوبات تنجم عن بعض الأفعال مثل لمس الوجه أو المضغ أو التّحدث أو غسل الأسنان

-نوبات ألم تستمر لبضع ثوانٍ أو دقائق معدودة

-ألم مع تشنجات في الوجه

-نوبات ألم متعددة تستمر لمدة أيام أو أسابيع أو شهور أو أكثر مع العلم بأن بعض الأشخاص بفترات دون الشعور بأي ألم

-ألم في المناطق التي يوجد بها العصب ثلاثي التوائم، ومنها الخد أو الفك أو الأسنان أو اللثة أو الشفاه أو أحيانًا العين والجبهة

-ألم يصيب جهة واحدة من الوجه في بعض الأوقات

-ألم يرتكز في نقطة واحدة أو ينتشر على نطاق أوسع

-ألم نادرًا ما يحدث في الليل أثناء النوم

-نوبات تتكرر كثيرًا وتزداد حدة مع مرور الوقت.

إذا شعرت بألم في الوجه، خاصةً لمدة طويلة أو بشكل متكرر، أو ألم لا تجدي معه المسكنات المتاحة دون وصفة طبية، استشيرى طبيبك.

يسبب ألم العصب ثلاثي التوائم، الذي يعرف أيضًا باسم عرة الوجه المؤلمة، تعطل وظيفة العصب ثلاثي التوائم، وتتمثل المشكلة عادةً في وجود تماس بين وعاء دموي طبيعي، شريان أو وريد في هذه الحالة، والعصب ثلاثي التوائم عند قاعدة الدماغ ويؤدي هذا التماس إلى الضغط على العصب ويسبب خللاً وظيفيًا به.

قد تسبب مجموعة متنوعة من المحفزات الشعور بالألم الناتج عن ألم العصب ثلاثي التوائم، وتشمل ما يلي:

-الحلاقة

-لمس الوجه

-تناوُل الطعام

-تناوُل المشروبات

-غسل الأسنان بالفرشاة

-التحدث

-وضع مستحضرات التجميل

-تعرض الوجه لهواء خفيف

-الابتسام

-غسل الوجه