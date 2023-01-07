شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مبكرة لكورونا تظهر في ساقيك وكتفيك.. أبرزها الألم العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت عدة سلالات جديدة من فيروس كورونا ، وبينما تسبب بعضها في أعراض خفيفة، كانت هناك أعراض سببت الكثير من المشكلات الصحية، لكن كل سلالة جديدة تميل إلى تعريف الناس بمجموعة فريدة من الأعراض أو تسلسل زمني مختلف للمشكلات الصحية، ووفقًا للتقارير، يبدو أن أهم أعراض كورونا قد تغيرت مرة أخرى، وأصبح الألم العضلي هو الأكثر شيوعًا مؤخراً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفي وقت سابق من الوباء، كانت الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق وألم الصدر من أكثر الأعراض شيوعًا- لا سيما مع متغيرات ألفا ودلتا.

ومع ذلك ، مع ظهور أوميكرون ، أخذت الأعراض منعطفًا أكثر اعتدالًا أصبح التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع والتعب أكثر شيوعًا من أي وقت مضى.

وتشير التقارير الواردة من تطبيق Zoe Covid Study لمتابعة أعراض كورونا بالمملكة المتحدة إلى أن الألم العضلي هو مرة أخرى أحد أعراض كورونا "الأعلى".

ويقال إن الألم العضلي، المعروف أيضًا باسم آلام العضلات ، ينشأ من تأثيرات الجزيئات الالتهابية التي تطلقها الخلايا المناعية استجابة للفيروس.

كانت هذه الأعراض بالذات واحدة من أكثر الأعراض انتشارًا في عام 2021، عندما ظهر أوميكرون.

وفقًا للطبيب الجنوب أفريقي أنجليك كوتزي، الذي اكتشف لأول مرة متغير أوميكرون ، يميل الألم العضلي إلى التأثير بشكل أكبر على المرضى غير الحاصلين على التطعيم ومع ذلك ، لا يزال من الممكن أن يعاني الأفراد الذين تم تطعيمهم من الأعراض أيضًا.

ما هو شكل الألم العضلي الناتج عن كورونا؟

الشعور بالألم العضلي أو آلام العضلات المصاحب لكورونا قد يرتبط بألم منتشر يوصف بأنه ألم طويل أو قصير الأمد في العضلات يحدث أثناء الراحة والحركة، غالبًا ما يؤثر ألم العضلات المرتبط بكورونا على الكتفين أو الساقين.

يقول تطبيق الدراسة: "يمكن أن تتراوح آلام العضلات المرتبطة بكورونا من كونها خفيفة إلى منهكة تمامًا ، خاصة عندما تحدث جنبًا إلى جنب مع التعب".

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمنعهم هذا الألم العضلي من القيام بالمهام اليومية.

كيفية معرفة ما إذا كان كورونا؟

يقال إن الألم العضلي الذي يحدث بسبب كورونا يستمر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في المتوسط ولكن يمكن أن يستغرق أيضًا وقتًا أطول ليختفي.

يعد إجراء اختبار كورونا هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا أم لا.

بصرف النظر عن ذلك ، يُنصح بالحذر من الأعراض الأخرى لكورونا

أكثر الأعراض شيوعًا التي يجب الانتباه إليها

تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا ما يلي:- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- صداع الرأس

- السعال المستمر

- إعياء وتعب

كيفية الحد من انتشار كورونا

لا يزال كورونا يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وكبار السن.

إن ارتداء الأقنعة الخاصة بك والحفاظ على مسافة اجتماعية واتباع نظافة اليدين المناسبة والبقاء معزولًا في حالة ظهور أعراض تشبه كورونا هي خطوات حاسمة لاتخاذها ضد فيروس كورونا.