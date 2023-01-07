شكرا لقرائتكم خبر عن العلامات المبكرة للتوحد لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوحد هو اضطراب يحدث في مرحلة مبكرة من الطفولة، يؤثر في كيفية التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويتضمن أنماطًا متكررةً من السلوك، بحسب ما ذكر موقع "Health".وعندما يكون الأطفال مصابين بالتوحد، فمن الممكن التعرف على الأعراض في وقت مبكر عندما يبلغون من العمر 18 شهرًا.

ونصح معهد أبحاث التوحد الأمريكي أنه على الرغم من أن تشخيص التوحد يحتاج إلى طبيب، إلا أنه يجب أن يكون الآباء على دراية بالعلامات، ويقدم بعض النصائح الأخرى لملاحظة الأعراض المبكرة.

قد يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من مجموعة متنوعة من الأعراض الاجتماعية والتواصلية والسلوكية.

يمكن أن يشمل ذلك صعوبة التواصل مع الآخرين ، والتي غالبًا ما تظهر خلال مرحلة الطفولة المبكرة.

يمكن للأخصائي المؤهل تقييم أي تأخير في تطور الكلام والتواصل غير اللفظي.

يمكن أن يكون دليل آخر هو نبرة الصوت وفقًا للمعهد ، قد يواجه بعض الأشخاص المصابين بالتوحد صعوبة في تنظيم أو تعديل نبرة صوتهم قد يتحدثون بصوت عالٍ جدًا أو بهدوء شديد أو بصوت رتيب.ويعد ضعف الاتصال بالعين أو تجنب ملامسة العين من الأعراض الشائعة الأخرى.

قد يواجه الطفل المصاب بالتوحد أيضًا صعوبة في التعرف على تعبيرات الوجه والإيماءات الجسدية ولغة الجسد بشكل عام واستخدامها.

السلوكيات المتكررة من الأعراض السلوكية الشائعة، والتي يمكن أن تشمل هز، أو دوران أو رفرفة اليدين والذراعين.

قد يلعب الأطفال المصابون بالتوحد أيضًا بالألعاب أو الأشياء الأخرى بطرق نمطية قد يشمل ذلك التقليب المتكرر لمفاتيح الإضاءة أو عملات معدنية تدور بلا كلل.

يمكن أن تكون السلوكيات الشعائرية ، مثل تناول نفس الأطعمة في كل وجبة أو الانزعاج بعد فترة وجيزة من أي تغييرات في الخطط ، علامة أخرى.

قد يصيب بعض الأشخاص المصابين بالتوحد أنفسهم بضرب رؤوسهم بالحائط أو عض أيديهم أو حك جلدهم.

ويلاحظ المعهد أن هناك العديد من الأساليب الطبية والحسية والتغذوية والسلوكية لعلاج هذه السلوكيات.

يجب على الآباء التحدث إلى طبيب أطفالهم على الفور إذا كان طفلهم يقوم بإيذاء النفس.

يمكن أن تحدث حالات معينة جنبًا إلى جنب مع التوحد ، بما في ذلك التشنجات والحساسية الحسية ، والقلق ، واضطرابات النوم ، واضطراب الجهاز الهضمي ، وخلل التمثيل الغذائي والمناعة.

اتصل بطبيبك للمساعدة في تشخيص التوحد وعلاج السلوكيات والحالات المصاحبة.