شكرا لقرائتكم خبر عن قشر الرمان يستخدم لتقليل الأورام وعلاج قشرة الشعر.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن الفواكه مثل الرمان صحية ويجب تضمينها في نظامنا الغذائي ولكن قشر الرمان قد يكون له فوائد لا يعرفها الكثيرون، في هذا التقرير نتعرف على فوائد قشر الرمان لصحتك، بحسب موقع "Health".

الرمان يمكن أن يساعد في محاربة فقر الدم والإسهال وأمراض القلب وما إلى ذلك ، لذلك ، نخرج البذور ونأكل الجزء الصحي واللذيذ.

قشور الرمان يمكن استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض. فهو يساعد في تقليل التورم والالتهابات والإسهال والنزيف ويحسن الهضم ويقوي الكبد.

فوائد قشر الرمان

قشر الرمان يعالج بمضادات الأكسدة ويعمل بشكل جيد كمادة حافظة للأغذية والأدوية، إن قشر الرمان أكثر صحة من بذوره بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فيما يلي بعض المشكلات الصحية التي يمكنك استخدام قشر الرمان لعلاجها:

1. قشر الرمان للسعال

يستخدم قشر الرمان في صورة مسحوق مع الماء كغرغرة للتخفيف من التهاب الحلق والسعال ، وفقًا للممارسات الطبية التقليدية تشير العديد من الدراسات إلى أن مستخلص قشر الرمان له خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في علاج السعال والتهاب الحلق. لذلك ، إذا كنت تعاني من السعال ، فحاول الحصول على مستخلص أو مسحوق قشر الرمان.

3. قشر الرمان لإزالة السموم

مضادات الأكسدة تحارب بقوة المواد الكيميائية الخطرة في الجسم ونتيجة لذلك ، فإن المحتوى القوي لمضادات الأكسدة في قشر الرمان يجعله أداة قيمة لإزالة السموم من الجسم

مستخلص قشر الرمان قد يساعد في إزالة السموم. تم التأكيد على أنه فعال بشكل خاص في إزالة السموم من الجسم.

4. قشر الرمان لتساقط الشعر وقشرة الرأس

قشور الرمان يمكن أن تساعد في الوقاية من قشرة الرأس ومحاربة تساقط الشعر. يجب مزج مسحوق قشر الرمان بزيت الشعر ثم فركه بالكامل على جذور الشعر. بعد ساعتين من الاستخدام ، يمكنك غسل شعرك بشامبو معتدل أو تركه طوال الليل.

5. قشر الرمان للأمراض المزمنة

قد يقلل قشور الرمان من عوامل الخطر للأمراض طويلة الأمد مثل مرض السكري وأمراض القلب.

وبحسب دراسة فإن التأثيرات المضادة للالتهابات لـ 1000 مجم من مستخلص قشر الرمان تساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في مستويات السكر والكوليسترول في الدم.