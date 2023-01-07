شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة لتكسير الجسم المستمر.. منها الإفراط فى التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنجم آلام الجسم عن ألم أو وجع في عضلاتك، و غالبًا ما يكون الألم خفيفًا أو مؤلمًا، ويمكن أن يؤثر على عضلة واحدة أو جسمك بالكامل، ويعتقد أنها ناتجة عن التهاب عضلة واحدة أو مجموعات عضلية متعددة.

وحسب ما ذكره موقع buoyhealth غالبًا ما يكون سبب آلام الجسم هو الإفراط في استخدام العضلات، ولكن جسمك يمكن أن يتألم إذا كنت مصابًا بعدوى مثل الأنفلونزا يمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض الأدوية أو الحالات المزمنة مثل الألم العضلي الليفي أو اضطرابات المناعة الذاتية مثل ألم العضلات الروماتيزمي.

العديد من أسباب آلام الجسم مؤقتة ويمكن علاجها في المنزل بالراحة والثلج وتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ولكن إذا كنت تعاني من ألم مزمن ، فقد تحتاج إلى الأدوية الموصوفة أو العلاج الطبيعي أو علاجات أخرى.

ومن الأسباب التي تسبب الم وتكسير الجسم -الإفراط في استخدام العضلات ومن أعراضه

- ألم خفيف مؤلم في مجموعات العضلات المستخدمة أثناء التمرين أو النشاط.

- ألم يزداد سوءًا مع الحركة أو النشاط.

ممارسة الرياضة بكثافة لم تكن معتادًا عليها يمكن أن تسبب آلامًا في مجموعات العضلات التي استخدمتها، على سبيل المثال إذا كنت تسير عادةً في الجري لمسافة ميلين ولكنك قررت الركض لمسافة 5 أميال في يوم واحد ، فقد تكون مصابًا بألم في الساقين في اليوم التالي إذا كنت تعاني من آلام في الجسم ولكن لا توجد حمى ، فمن المحتمل أن يكون السبب هو الإفراط في استخدام العضلات.

يمكنك تجنب آلام العضلات عن طريق زيادة شدة التدريبات تدريجيًا التمدد قبل وبعد التمرين وشرب الكثير من الماء مفيد أيضًا.

قد تحتاج إلى الراحة أو تقليل نشاطك لمدة يوم إلى يومين، استخدم أكياس الثلج لتقليل تورم العضلات ، وتناول مسكنات الألم.

-الالتهابات

ومن أعراضه

-آلام الجسم المنتشرة

-السعال والتهاب الحلق أو سيلان الأنف

-الغثيان والقيء أو الإسهال

-حمى

تعد آلام الجسم من الأعراض الشائعة للعدوى الفيروسية ، مثل الإنفلونزا، لكن أنواعًا أخرى من العدوى يمكن أن تسبب أيضًا آلامًا في الجسم بالكامل ، بما في ذلك مرض لايم (عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق لدغات القراد) والملاريا (التي تسببها طفيليات).

تحدث آلام العضلات بسبب الالتهاب الذي يحدث عندما يحاول جسمك محاربة العدوى عادة ما تختفي عندما لا يكون لديك عدوى.

قد تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين في تخفيف الأعراض إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية أو طفيلية ، فقد تحتاج إلى وصفة طبية. غالبًا ما تتحسن العدوى الفيروسية من تلقاء نفسها بمرور الوقت ولا تتطلب مضادات حيوية.

-الأدوية

ومن أعراضه

تقلصات العضلات في مجموعة عضلية واحدة أو عدة مجموعات

أقل شيوعًا ، ضعف العضلات أو تورمها أو إيلامها

- فيبروميالغيا

أعراض

-آلام في عدة أجزاء من الجسم

-عضلات طرية

-إعياء

-مزاج مكتئب أو قلق

-الصداع

-خدر أو وخز في الذراعين أو الساقين

يمكن أن تحدث آلام الجسم بسبب مرض مزمن يسمى الألم العضلي الليفي . يُعتقد أن الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي أكثر حساسية للألم ، ولكن ليس من الواضح كيف تتطور هذه الحساسية الزائدة. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالفيبروميالغيا من حالات أخرى ، مثل متلازمة القولون العصبي أو آلام الحوض المزمنة أو الاضطرابات النفسية أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

لا يوجد علاج للفيبروميالغيا ، ولكن يجد الناس بعض الراحة من خلال مجموعة من العلاجات وتشمل هذه الأدوية مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية ، وبعض مضادات الاكتئاب ، والعلاج الطبيعي والمهني ، والنظافة الجيدة للنوم ، والتمارين الرياضية.

- ألم العضلات الروماتيزمي

ومن أعراضه

-آلام العضلات وتيبسها التي تصيب جانبي الجسم

-نطاق محدود للحركة في المناطق المصابة

ألم العضلات الروماتيزمي (PMR) هو اضطراب التهابي يسبب آلامًا في العضلات وتيبسًا ، عادةً في الرقبة والكتفين والوركين والجذع

ليس من الواضح ما الذي يسبب PMR ، على الرغم من أن العوامل الوراثية والمحفزات البيئية (مثل الفيروسات) قد تلعب دورًا. تؤثر الحالة في الغالب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وهي أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال.

الأسباب المحتملة الأخرى

هناك عدد من الحالات التي قد تسبب أيضًا آلامًا في الجسم ، بما في ذلك:

-أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي

-نقص فيتامين ج أو د

-حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب

-تشوهات الغدد الصماء مثل قصور الغدة الدرقية أو قصور الغدة الكظرية.