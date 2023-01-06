شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق تساعد الأم على التعامل مع ابنها الخجول.. توقفى عن المقارنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كأم، يجب أن تعرفى كيفية التعامل مع الطفل الخجول وأن تكونى قادرة على مساعدته لبناء الثقة بالنفس، وهناك بعض النصائح لك.

هل يشعر طفلك بالقلق وعدم الارتياح في التجمعات الاجتماعية؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الواضح أن لديك طفلًا خجولًا، ويجب على الأم أن تعرف كيفية التعامل مع طفلها الخجول لتساعده على بناء الثقة بالنفس، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك في التعامل مع طفلك الخجول، بحسب موقع "Health".

نصائح للتعامل مع الطفل الخجول

1. لاحظي ما يقوله ابنك

يتم إسكات أفكار الطفل عندما يتحدث عنها أو تحرميه من فرصة التحدث، لذا امنحي طفلك الفرصة للتحدث عندما يكون لديه ما يقوله.

توقفي عما تفعلينه وامنحي طفلك فرصة للتحدث إذا أراد الطفل التحدث معك أو عرض شيء ما لك ولا تشتتي انتباهك عن أي شيء آخر بخلاف التواصل البصري مع طفلك.

2. توقفي عن وصف طفلك بأنه "خجول"

توقفي عن إخبار الناس بأن لديك "طفل خجول" بدلاً من ذلك، يمكنك تعليم طفلك أن يتدرب على قول شيء مثل، "لا أشعر بالرغبة في التحدث الآن"، في حال اقترب شخص ما من طفلك واختبأ خلفك.

3. التحلي بالصبر

اسمحي لطفلك بالوقوف بجانبك ومشاهدته حتى يكون مستعدًا للانضمام لا تركزي كثيرا عليه يجب أيضًا أن تدعي طفلك يعرف أنكِ تحترمي من هو أو هي وأنكِ واثقة من قدرة طفلك على التواصل واللعب مع الأطفال الآخرين.

4. أظهري ثقتك لطفلك

تحدثي مع طفلك الصغير قدمي أمثلة محددة عن كيفية تغلبك على خجلك واشرحي ما فعلتيه للتعامل مع مزاجك وعواطفك الأخرى.

يولي الأطفال اهتمامًا وثيقًا بكل ما نقوله سوف يلتقطون مثل هذه الاهتزازات إذا تحدثنا عن أشياء "مخيفة" أو مخاوف طوال الوقت وتجربة مشاعر مماثلة أيضًا عندما تكون معهم ، استخدم كلماتك بعناية لتجنب إرسال أي أحاسيس أو مشاعر غير سارة لهم.

5. لا تشجعي مخاوف ابنك

6. لا تصرخي في طفلك

إن الصراخ على الأطفال أمر سيئ لكل من الأم والأطفال ، الصراخ على طفل خجول يمكن أن يجعله أكثر انعزالًا ، لذا حاولي ألا تفعل ذلك.

7. توقفي عن المقارنة

لا تقارن الطفل أبدًا بأخ أو أحد معارفه في بعض الأحيان ، تستخدم الأمهات الأصدقاء أو الأشقاء كنماذج يحتذى بها عند محاولة التأثير على أطفالهم.

لا يتم تشجيع هؤلاء الأطفال من خلال ملاحظات مثل "انظر كيف تلعب أختك مع الآخرين"، وهذا ، في الواقع ، يمكن أن يثبط عزيمته.