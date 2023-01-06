شكرا لقرائتكم خبر عن "لو كارب دايت".. اعرف الآثار الجانبية لاتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكربوهيدرات مكونًا أساسيًا للحفاظ على أداء الجسم بشكل جيد ويمكن أن يساعد تقليل تناول الكربوهيدرات في إنقاص الوزن ومع ذلك، إذا قمت بتقليله أكثر من اللازم، فقد تضطر إلى التعامل مع الآثار الجانبية الأخرى، والتي قد لا تكون مفيدة لصحتك العامة وفقدان الوزن على المدى الطويل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا لخبراء التغذية ، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات "لو كارب دايت" يحد من تناول الكربوهيدرات يوميًا إلى ما بين 60 و 130 جرامًا.

يميل النظام الغذائي الكيتوني إلى البقاء أقل من 30 جرامًا من الكربوهيدرات يتضمن ذلك عدم تناول أطعمة معينة أو تناولها بكميات قليلة جدًا وتشمل هذه معظم الحبوب والبقوليات والفواكه والخبز والحلويات والمكرونة والخضراوات النشوية، يتم استبدالها باللحوم والدواجن والأسماك والبيض والخضراوات غير النشوية والمكسرات والبذور.

مع تغيير النظام الغذائي، يمكن أن يستغرق جسمك بعض الوقت للتكيف وقد يعمل النظام الغذائي الجديد وقد لا يعمل معك على المدى الطويل فيما يلي بعض الآثار الجانبية للتحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

الآثار الجانبية الأقل شهرة لاتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

1- القلق والصداع

الصداع هو أحد الآثار الجانبية المبكرة للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يحدث هذا لأن الدماغ يفضل الجري على الجلوكوز ويحرق آخر مخازن الجلوكوز قبل أن يتحول إلى الكيتونات للحصول على الطاقة.

نظرًا لأن الدماغ يركز باستمرار على استخدام مصدر بديل للطاقة، فقد يشعر الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بالقلق ويواجهون صعوبة في التركيز.

نظرًا لأن الكربوهيدرات تنتج مواد كيميائية جيدة مثل السيروتونين والدوبامين ، يمكن أن تؤدي النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أيضًا إلى مزاج اكتئابي وتقليل مستويات التحفيز.

2- الضعف والتعب

مع انخفاض مصدر الوقود المفضل لجسمك - الكربوهيدرات - قد تعاني من نقص الطاقة أو الضعف أوالتعب، قد يكون هذا فقط في المراحل الأولى من نظامك الغذائي منخفض الكربوهيدرات ، حيث يستغرق الجسم بعض الوقت للتكيف مع نظام غذائي جديد، ومع ذلك ، يجب أن تفكر في العودة إلى نظامك الغذائي السابق ، في حالة استمرار الشعور بالتعب حتى بعد الأيام القليلة الأولى.

3- الإمساك

الإمساك هو أحد الآثار الجانبية لتقليل تناول الكربوهيدرات يوميًا، نظرًا لأنك قد لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والألياف مثل الحبوب والفاصوليا ، فإن نقص الألياف قد يزعج حركات الأمعاء.

4- تقلصات العضلات

تعد الحبوب الكاملة عالية الكربوهيدرات أيضًا مصادر مهمة للعناصر الغذائية والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم هذه ضرورية لعمل العضلات بشكل صحيح يمكن أن يؤدي التخلص من هذه العناصر من نظامك الغذائي دون التعويض بشكل صحيح عن مصادر أخرى منخفضة الكربوهيدرات إلى تقلصات العضلات وتسارع ضربات القلب.

5- رائحة الفم الكريهة

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أيضًا من الآثار الجانبية لاتباع أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات. عند تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات، لا يتمكن جسمك من الحصول على الجليكوجين المفضل للوقود والتحول إلى الكيتونات، تتم إزالة هذه الكيتونات من الجسم عن طريق التبول والزفير، قد يكون زفير هذه الكيتونات سببًا لرائحة الفم الكريهة.