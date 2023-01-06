شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا والبرد والمخلوى التنفسي.. الأعراض التقليدية لكل عدوى فيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معدلات فيروس كورونا في بعض الدول حول العالم، وبجانب خطر كورونا يتزايد خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسى، وفى هذا التقرير نتعرف على الأعراض الكلاسيكية لكل عدوى فيروسية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نزلات البرد هي في الغالب عدوى في الجهاز التنفسي العلوى.. تعرف على الأعراض:

ـ ينتشر البرد الشائع خلال فصل الشتاء وهي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق.

ـ تتشابه معظم الأعراض التي تظهر أثناء نزلات البرد مع تلك التي تظهر في كورونا.

ـ الأعراض الكلاسيكية لنزلات البرد هي السعال وسيلان الأنف وانسداد الأنف والعطس والتهاب الحلق.

ـ قد يعاني الأشخاص أيضًا من صعوبة في التنفس والحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الجسم والقيء والإسهال أثناء نزلات البرد ، يظهر الأزيز عند الأطفال.

يظهر الأطفال أعلى معدلات الإصابة بالأنفلونزا وها هي الأعراض:

ـ تحدث الأنفلونزا بسبب فيروس الأنفلونزا من النوعين A و B. وهذه الفيروسات تسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

ـ تزداد خطورة الإنفلونزا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-9 سنوات.

ـ الأطفال هم ناقلون فاعلون لفيروسات الإنفلونزا، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 9 سنوات يظهرون عادةً أعلى معدلات العدوى والمرض.

ومع ذلك ، فإن دخول المستشفى والوفيات الشديدة أكثر شيوعًا بين كبار السن وفي مجموعات محددة عالية الخطورة ، كما قالت منظمة الصحة العالمية.

أعراض الأنفلونزا هي السعال والتعب والحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الجسم.يعاني الأشخاص المصابون بالأنفلونزا أيضًا من سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق والقيء والإسهال.في بعض الأحيان تظهر أعراض مثل صعوبة التنفس والصفير عند الأشخاص المصابين بالأنفلونزا، يؤدي مرض الفيروس المخلوي التنفسي إلى زيادة دخول المستشفيات بين كبار السن.

يعد مرض الفيروس المخلوي تهديدًا للرضع الصغار وبين الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة والضعفاء.

في الأطفال بما في ذلك الرضع ، قد تسبب العدوى الأولى التهاب القصيبات الحاد الذي يمكن أن يكون مميتًا في بعض الأحيان.

في الأطفال الأكبر سنًا والبالغين الذين لا يعانون من أمراض مصاحبة ، تكون التهابات الجهاز التنفسي العلوي المتكررة شائعة وتتراوح من العدوى تحت الإكلينيكية إلى أمراض الجهاز التنفسي العلوي المصحوبة بأعراض.

الأعراض الشائعة لعدوى الفيروس المخلوي التنفسي هي السعال وسيلان الأنف وانسدادها والصفير:

ـ يعاني الأشخاص المصابون بالفيروس المخلوي أيضًا من العطس والحمى والصداع.

ـ فقدان حاسة التذوق والشم في حالات العدوى الفيروسية

ـ غالبًا ما يفقد الأشخاص المصابون بعدوى فيروسية حاسة التذوق والشم. حتى خلال المرحلة الأولى من كورونا ، عانى الناس من فقدان حاسة التذوق والشم لفترة أطول.

يقول الخبراء إن انسداد الأنف يقلل من قدرة جسم الإنسان على تذوق أو شم شيء ما. هذا مؤقت بطبيعته ويمكن للشخص أن يشعر بالذوق والشم بعد فترة من الوقت.

هذه هي الأعراض التي تظهر في جميع أنواع العدوى الفيروسية:

في حين أن كل حالة من العدوى لها أعراض خاصة بها ، إلا أن هناك بعض الأعراض التي يمكن رؤيتها بشكل شائع في جميع أنواع العدوى.

عادة ما تظهر علامات مثل التعب والحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الجسم وسيلان الأنف وانسداد الأنف والتهاب الحلق في جميع هذه الالتهابات الفيروسية.

ومن ثم فإن الطريقة الوحيدة لتمييز كل واحد عن البقية هي من خلال اختبارات الدم.