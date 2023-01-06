مشروب للتخلص من دهون البطن بسرعة

بيروت - نادين محمد - تفسد دهون البطن عليكِ مظهر ملابسك ، وتعتبر مشكلة كبيرة تواجهها العديد من النساء. ولعلّ الوصفات الطبيعية هي من بين افضل الطرق التي تساعد على خسارة الوزن والتخلص من دهون البطن ، كما تتمتع بفوائد مذهلة إضافة الى اتباع نظام غذائي لـ حرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

تعرفي الى هذا المشروب واعتمديه للتخلص من دهون البطن بسرعة ولتجنب مواجهة المشاكل الصحية ، كما تعرفي الى اسباب تراكم الدهون في منطقة البطن.

مشروب خل التفاح وعصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على فيتامين (ج) الذي يعمل كمضاد للأكسدة يخلص الجسم من السموم، كما أنه بمثابة مدر للبول خفيف وطبيعي، يقلل من الانتفاخ واحتباس الماء ويساعد أيضًا في تخفيف الوزن.

يحارب العسل البكتيريا، وله خصائص مضادة للأكسدة، وينشط الجسم بطريقة أكثر استدامة من السكر.

يحتوي الفلفل الحريف على الألياف والبروتين والفيتامينات A وE وC وB6 وK، فضلاً عن المنجنيز والبوتاسيوم والريبوفلافين. مع كل عناصره الغذائية، فقد ثبت أنه يعمل بشكل أساسي على تحسين الوظيفة العامة لجسمك، بما في ذلك إعطائك المزيد من الطاقة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

المكونات:

ملعقة من خل التفاح

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من العسل

ثمرة من عصير الفلفل الحريف



طريقة تطبيق المشروب:

في الخلاط، امزجي المكونات لتشكل عصيراً بدون تكتلات، وتناولي كوباً منه في المساء قبل النوم بثلاث ساعات.

أسباب تراكم الدهون حول البطن:

- ضعف الجهاز الهضمي

يفاقم ضعف الجهاز الهضمي لشخص ما مشكلة تكدس الدهون في البطن والمعدة. ويعود ضعف الجهاز الهضمي إلى العديد من الأمراض في الجسم؛ مثل الغدة الدرقية والسكري.

- التغيّرات الهرمونية

يزداد وزن المرأة بعد سن الأربعين، بسبب انقطاع الطمث؛ حيث تبدأ كمية الإستروجين في الجسم في التناقص، ويأخذ هرمون الأندروجين في الزيادة.

- الإفراط في الأكل

كثير من الناس يأكلون بشكل مفرط طوال اليوم؛ بسبب الملل أو حتى تحت ضغط العمل.

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- الجلوس في مكان واحد طوال اليوم

يدفع الجلوس في مكان واحد طويلاً الناس إلى تناول الوجبات السريعة والعالية السعرات الحرارية. ما يؤدي إلى زيادة دهون البطن.

- الشعور بالتوتر لفترة طويلة

يفرز الجسم عند الشعور بالتوتر هرمون الكورتيزول، ما يزيد من مستوى الدهون في الجسم، ويؤدي إلى تراكم الدهون حول الخصر والبطن.