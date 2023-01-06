شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان عنق الرحم.. اعرفى عوامل الخطر واحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بشهر التوعية بسرطان عنق الرحم فى شهر يناير من كل عام، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ومع ذلك فهو أيضًا أحد أكثر أنواع السرطانات التى يمكن الوقاية منها، وفى هذا التقرير نتعرف على هذا المرض وعوامل الخطر التى تؤدى للإصابة به، بحسب موقع "Health".

ما هو سرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم نوع من السرطان قابل للشفاء بدرجة كبيرة، خاصة عندما يكون فى مراحله المبكرة، يُطلق على الفيروس المسئول عن حدوث هذه الحالة اسم فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV).

ويمكن للمصابين بنوع فرعى سرطانى عالى الخطورة من هذا الفيروس، على مدار 15 إلى 20 عامًا، أن يصابوا بحالة سرطانية تسمى خلل التنسج والتى إذا تُركت دون علاج يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

وقد يصاب عدد كبير من النساء بعدوى فيروس الورم الحليمى البشرى أثناء حياتهن الإنجابية، لكن يمكن للجسم القضاء على العدوى فى معظم الأوقات، والحالة الوحيدة التي يمكن أن يؤدي فيها إلى الإصابة بالسرطان هي إذا استمر.

عوامل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

النساء اللائى لديهن زيجات مبكرة أو اللائى يحملن قبل سن العشرين ولديهن حالات حمل متعددة دون المباعدة بين الفواصل المناسبة، أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم.

ويمكن أن يكون استخدام التبغ، ونقص النظافة الشخصية، بالإضافة إلى ضعف المناعة بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، من العوامل المساهمة أيضًا.

ويمكن للتغييرات فى نمط الحياة للوقاية من السرطانات النسائية أن تشمل النظافة الجيدة للأعضاء التناسلية، ووقف استخدام التبغ يمكننا إلى حد كبير منع هذا السرطان.