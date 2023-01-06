شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للخرشوف أبرزها تقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرشوف عبارة عن خضراوات تستخدم بشكل واسع فى السلطات وفى البيتزا، ويحتوى الخرشوف على الكالسيوم وفيتامين C وفيتامين A والحديد وفقا لما نشره موقع womenshealthmag.

ومن أهم فوائد الخرشوف

1. ملىء بالعناصر الغذائية

يمتلىء بالعناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين سى وفيتامين أ والحديد، بالإضافة إلى البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ملفه الغذائى الواسع يقدم الخرشوف بروتينًا أكثر من العديد من الخضراوات الأخرى بمعدل 3.5 جرام لكل وجبة، ووجد بحث من مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن أولئك الذين يستهلكون نسبة أعلى من البروتين النباتى إلى البروتين المشتق من الحيوان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية. 3 تقوية أمعائك 3 تقوية أمعائك

2. يحتوى على البروتين

الخرشوف ملىء بالإينولين، وهو شكل فريد من الألياف معروف بأنه يساعد فى منع مشاكل الجهاز الهضمى مثل الإمساك، وتعزيز امتصاص المعادن مثل الكالسيوم، وتقوية جهاز المناعة لديك، وفقًا لدراسة من المجلة البريطانية للتغذية، ويعمل الإينولين أيضًا كبريبايوتيك، ما يساعد جسمك في الحفاظ على أمعاء صحية.

4 - تعزز جهاز المناعة لديك

عصير البرتقال ليس الشىء الوحيد الذى يساعد فى منع الإصابة بنزلات البرد، وصنفت مجلة الزراعة والكيمياء الغذائية الخرشوف في مرتبة عالية في قائمة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعززة للمناعة.

5 - تحتوى على نسبة عالية من مادة البوليفينول

الخرشوف يحتوى بشكل طبيعى على نسبة عالية من مادة البوليفينول، والتى يمكنها إصلاح الخلايا التالفة التى تضعف وظائف المناعة لديك.