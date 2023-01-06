5 خرافات عن أمراض القلب يجب ألا تصدقها

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القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب هى السبب الأكثر شيوعًا للوفاة على مستوى العالم، وما يجعلها أكثر خطورة هى المفاهيم الخاطئة المحيطة بها، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 خرافات حول أمراض القلب يجب ألا تصدقها، بحسب موقع Health.

5 خرافات شائعة عن أمراض القلب يجب لا تصدقها

الخرافة الأولى: الألم هو علامة التحذير الوحيدة لنوبة قلبيةالحقيقة: تظهر النوبات القلبية بشكل شائع كألم فى الصدر لكن ليس دائمًا، كبار السن المصابون بداء السكرى قد لا يعانون حتى من ألم فى الصدر أثناء نوبة قلبية، وقد يعانون من ضيق التنفس الحاد أو التعرق بسبب الاعتلال العصبى، وفى بعض الأحيان يعانى الناس من ألم فى الرقبة أو الكتف أو الساعد.





الخرافة الثانية: مرض القلب منتشر فى عائلتى لذا لا يمكننى فعل أى شىء لتحسين صحة قلبىالحقيقة: يمكنك تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب بصرف النظر عن الوراثة الجينية، وهناك عوامل خطر قابلة للتعديل مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والنظام الغذائى والتدخين ونمط الحياة المجهد، الذى يجب تحديده والسيطرة عليه لمنع أو تأخير ظهور أمراض القلب.





الخرافة الثالثة: قصور القلب يعنى توقف القلب عن النبضالحقيقة: قصور القلب مصطلح يستخدم لوصف انخفاض ضخ القلب فى الوقت الحاضر، وهناك مخزون من الأدوية والأجهزة لعلاج قصور القلب وتحسين النتائج.





الخرافة الرابعة: ما دمت أتناول دوائى فلن يؤثر مرض السكرى على قلبىالحقيقة: عند بدء العلاج لمرضى السكرى أو ارتفاع ضغط الدم، يخطط الأطباء لأهداف محددة (HBA1C أقل من 7 ، الحفاظ على ضغط الدم 140/90) يجب تحقيق ذلك لتقليل المضاعفات طويلة المدى التى تسببها هذه الاضطرابات، لذلك إلى جانب تناول الأدوية بانتظام واتباع تغييرات نمط الحياة، يجب على المرضى المعنيين استشارة طبيبه بشكل دورى.

الخرافة الخامسة: لا يجب أن أمارس الرياضة بعد إصابتى بنوبة قلبيةالحقيقة: ممنوع ممارسة الرياضة لمرضى السكتة القلبية الحادة حتى اكتمال عملية شفاء العضلات المريضة، والتى تستغرق عادة نحو ستة أسابيع.

ويوصى الأطباء بالتقدم التدريجى فى ممارسة التمارين المحدودة للأعراض لجميع المرضى الأصحاء، بعد ستة أسابيع من السكتة القلبية.