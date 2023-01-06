شكرا لقرائتكم خبر عن شرب العسل والليمون على معدة فارغة غير مفيد دائما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الكثير من الناس ماء الليمون الدافئ مع العسل كل صباح لفقدان الوزن، لكن شرب العسل وماء الليمون على معدة فارغة يمكن أن يكون ضارًا لبعض الأشخاص، لذا نتعرف فى هذا التقرير على أضرار وفوائد شرب ماء الليمون مع العسل على معدة فارغة، بحسب موقع "Health".

فوائد تناول العسل فى الصباح

كثيرًا ما ينصح الطبيب بتناول العسل على معدة فارغة أول شىء فى الصباح لأنه يوفر دفعة فورية للطاقة تستمر طوال اليوم، كما أن ملعقة كبيرة من العسل قبل النوم لا تعزز النوم المريح فحسب، بل تساعد أيضًا فى الهضم واسترخاء الجسم والعقل.

كما تساعد ملعقة واحدة من العسل كل صباح الجسم على التخلص من الشوائب والسموم.

كيف يعمل العسل وماء الليمون لتحسين صحتك؟

1. العسل والليمون غنيان بمضادات الأكسدة

العسل والليمون غنيان بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة لذا يمكن شرب كوب من ماء العسل كل يوم مع بضع قطرات من الليمون.

2. الماء مع الليمون والعسل يساعد فى حرق الدهون

إنه مشروب صباحي رائع ، لذا فقط تناول كوبًا من الماء الدافئ مع بضع قطرات من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون يزيد من نشاط التمثيل الغذائي ، مما يساعد في حرق الدهون.



طريقة عمل مشروب العسل وماء الليمون طريقة عمل مشروب العسل وماء الليمون يجب ألا يكون الماء شديد السخونة، ويجب أن تستهلك 200 إلى 250 مل من ماء الليمون بالعسل على الأكثر، اشرب ببطء جربه لمدة شهرين، وستلاحظ انخفاض دهون البطن.

من يجب أن يتجنب العسل وماء الليمون على معدة فارغة؟

1. الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة ومشاكل الحموضة

إذا شعرت أن بطنك مشتعلا بعد شرب العسل وماء الليمون على معدة فارغة، فمن المحتمل أنك تعاني من مشاكل في الحموضة أو قرحة في المعدة من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تهيج معدتك وقد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالألم.

2. مرضى السكر

العسل وماء الليمون غير مفيد لك بسبب محتواه الحلو، لذلك بصفتك مصابًا بمرض السكر يجب عليك الابتعاد عن السكر أو العسل أو الفركتوز.

3. الأشخاص الذين خضعوا لجراحة السمنة

ليس من الحكمة أن تتناول العسل والليمون صباحا بعد أن تخضع لعملية جراحية لعلاج السمنة، قد ينتهي بك الأمر بالإصابة بمتلازمة الإغراق، والتي تسمى أيضًا إفراغ المعدة السريع، إذا تم استهلاك السكر، بما في ذلك العسل أو الفركتوز، من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من حساسية الجسم للملح والسكر بشكل يومي.