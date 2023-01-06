شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض مبكرة لا يجب أن تتجاهلها لمرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف هو مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المعرفي الذي يؤثر على وظائف المخ، علاوة على ذلك، فإن الزهايمر مرض في الدماغ يتميز بأعراض الخرف التي تزداد سوءًا بمرور الوقت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

والشيخوخة هي أحد أكبر عوامل الخطر المعروفة للإصابة بمرض الزهايمر ومع ذلك ، هذا لا يعني أن هذه الحالة يجب أن تكون جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، فيما يلي بعض علامات الإنذار المبكر لمرض الزهايمر يمكن أن يساعدك التعرف عليها على الفور والبحث عن العلاج في التعامل مع هذه الأعراض المزعجة.

1- صعوبة العمل مع الأرقام أو حل المشكلات

يتقن الكثير من البالغين إدارة شئونهم المالية أو فواتيرهم المنزلية مع الوقت ومع ذلك، إذا وجدت نفسك فجأة تكافح من أجل التعامل مع الأرقام، وارتكاب أخطاء هنا وهناك، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على مرض الزهايمر.

2- صعوبة إتمام المهام المألوفة

من الأعراض المهمة الأخرى أن تصبح فجأة جاهلًا بالمهام المألوفة قد تصبح الأشياء التي فعلتها مئات المرات غريبة فجأة، مثل اتباع وصفة طهيتها من قبل أو القيادة إلى مكان مألوف.

يمكن أن يسبب مرض الزهايمر أيضًا مشاكل في التركيز، مما قد يجعل من الصعب على المريض إكمال المهام اليومية البسيطة بسلاسة كما كان يفعل من قبل.

3- الخلط بين الزمان أو المكان

من السهل أن تنسى ما هو اليوم الذي تكون فيه في عطلة أو أنه من المقبول بالنسبة للكثيرين أن يفقدوا إحساسهم بالوقت عندما يقضون وقتًا ممتعًا.

يمكن للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أن ينسوا ليس فقط تاريخه، ولكن ما هو الموسم في الواقع ، قد ينسون حتى أين هم وكيف وصلوا إلى هناك.

4- مشاكل في التحدث أو الكتابة

يمكن أن يعاني مرضى الزهايمر في التحدث والكتابة، في الفكر والمفردات في بعض الأحيان ، يتوقفون في منتصف المحادثة وليس لديهم أي فكرة عن كيفية المتابعة إن تكرار ما قالوه بالفعل هو علامة أخرى مماثلة.

عندما يواجهون صعوبة في الكلمات، قد يبدأون في استخدام أسماء خاطئة للأشياء، أو يواجهون مشكلة في تسمية كائن بسيط ومألوف.

5- وضع الأشياء في غير محلها

يعد فقدان الأشياء بشكل متكرر علامة مبكرة أخرى على الإصابة بمرض الزهايمر علاوة على ذلك ، لا يستطيع المرضى تذكر أي شيء ليتمكنوا من العثور على الأشياء في غير محلها مع تقدم المرض ، قد يتهمون الآخرين بسرقة أغراضهم.

من المهم الانتباه إلى هذه العلامات المبكرة لمرض الزهايمر واستشارة طبيبك إذا واجهت أيًا من هذه العلامات.

الكشف المبكر عن مرض الزهايمر

إذا لاحظت علامة أو أكثر في نفسك أو في شخص آخر ، فمن المهم التحدث عنها مع أفراد الأسرة الآخرين واستشارة طبيبك. من المهم اتخاذ إجراء لمعرفة ما يحدث وكيف يمكنك تحسين حالتك.