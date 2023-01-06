أسباب تقشر الجلد حول الأظافر وطرق العلاج

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القاهرة - سامية سيد - يُعرف الشتاء بجفاف الجلد، وتتعرض اليدين للعديد من المواقف والمواد الكيميائية بشكل يومي، يمكن أن تدخل هذه البكتيريا من خلال الجلد ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأمراض على شكل بشرة خشنة، لذلك من المهم العناية ببشرة يديك، وإذا كان لديك جلد جاف ومتشقق حول أظافرك، فقد يكون ذلك بسبب الطقس البارد علاوة على ذلك، فإن قضم الأظافر هو أيضًا عامل مساهم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تقشر الجلد حول الأظافر وطرق علاجه، بحسب موقع "Health".

أسباب تقشر الجلد حول الأظافر وطرق علاجه

1. السبب البيئي

للعناصر البيئية تأثير كبير على صحة البشرة وملمسها بشكل عام قد يتقشر الجلد حول أظافرك بسبب عوامل مثل الطقس الجاف والشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة.

بشكل عام ، المتغيرات البيئية لها تأثير كبير على مدى صحة ونعومة بشرتنا قد يتقشر الجلد حول أظافرك بسبب عوامل مثل الطقس الجاف والشتاء ودرجات الحرارة المتجمدة.

قد يؤدي قضم أظافرك إلى الإضرار ببشرتك وأظافرك يمكن أن تظهر عدوى الجلد من هذه البشرة التالفة.

2. قضم أظافرك

3. نقص التغذية

يعتبر نقص الفيتامينات أو الكالسيوم سببًا آخر وراء تقشر الجلد المحيط بأظافرك يؤدي نقص المعادن الأساسية إلى جعل البشرة جافة وأكثر عرضة للتقشر.

يتسبب نقص النياسين أو فيتامين ب 3 في الإصابة بالبلاجرا، وهي حالة تتميز بجفاف أو التهاب الجلد.

الجلد المحيط بيديك وقدميك هو الأكثر نعومة، لذلك قد يتضرر بسبب التعامل القاسي أثناء العناية بالأظافر أو المانيكير أو الباديكير بالإضافة إلى ذلك ، قد يقوم بعض الفنيين في صالونات التجميل بإزالة الأجزاء الجافة أو المكسورة من النسيج الظهري الخاص بك هذا يضر بصحة أظافرك ويعرض الجلد للبكتيريا والأمراض.

4. تلف الجلد من المانيكير

5. التهابات أو اضطرابات الجلد

الصدفية والأكزيما حالتان طبيتان يمكن أن تتسبب في تقشر الجلد عن أطراف أصابعك. قد يتقشر الجلد المحيط بالجلد نتيجة عدوى مزمنة ، مثل العدوى البكتيرية أو الفطرية (الناتجة عن الرطوبة).

يرجى زيارة طبيب الأمراض الجلدية الجيد لهذه العدوى بدلاً من محاولة علاجها بنفسك.

6. كثرة غسل اليدين

قد يؤدي غسل اليدين المتكرر بالصابون إلى اتلاف حاجز الدهون في الجلد ، مما يسمح للصابون باختراق طبقات الجلد الحساسة ويسبب تهيجًا وتقشرًا.

7. استخدام المواد التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية

يمكن لبعض الإضافات المستخدمة في الصابون والشامبو ومنتجات التجميل الأخرى أن تهيج الجلد وتتسبب في تقشر الجلد حول أطراف الأصابع.

علاجات منزلية لتقشر الجلد حول الأظافر

1. يجب على أصحاب البشرة الحساسة الامتناع عن غسل أيديهم بالماء الساخن لأن ذلك يسبب جفافاً مضاعفاً في الجلد.

2. قومي بإزالة العصارة من ورقة الصبار وضعيها على راحة يدك.

3. ضع بضع قطرات من الزبدة على يديك أثناء الطهي لحماية يديك من التلف الناتج عن تقطيع الخضراوات مثل البصل والبطاطس والطماطم يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند أو الزيتون أو اللوز بدلاً من الزبدة.

4. للحفاظ على بشرتك رطبة ونضرة ، تناولي الفواكه. احرص على تضمين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد وفيتامين ب 12 والبيوتين.

5. لا تضعي يديك بالقرب من فمك لتجنب قضم الأظافر.

6. حماية يديك من البرد عن طريق إبقائها دافئة.

7. يجب تجنب الأسيتون ، أو مزيل طلاء الأظافر ، وهو مادة كيميائية شديدة الكشط في مزيلات طلاء الأظافر قد تصبح بشرتك جافة نتيجة لذلك.

8. لمنع فتح المسام ، رطبي راحة اليد ثلاث مرات على الأقل يوميًا غطي يديك ب"الجوانتي" ليلاً بعد الترطيب للحصول على نتائج أفضل جربيها لمدة ساعة إذا لم تتمكن من القيام بذلك طوال الليل سوف يزيد الامتصاص.