شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر فصيلة الدم على فرص الإصابة بسكتة دماغية مبكرة.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن فصيلة دمك قد تؤثر على خطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين لديهم فئة دم من النوع A أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى، بحسب موقع "ساينس".

وتصف أنواع الدم التنوع الغني للمواد الكيميائية المعروضة على سطح خلايا الدم الحمراء من بين أكثر فصائل الدم شيوعًا تلك المسماة A و B ، والتي يمكن أن تكون موجودة معًا كـ AB، بشكل فردي كـ A أو B ، أو غير موجودة على الإطلاق، مثل O.حتى ضمن فصائل الدم الرئيسية هذه ، هناك اختلافات طفيفة تنشأ من الطفرات في الجينات المسؤولة.

وكشفت الأبحاث الجينومية عن علاقة واضحة بين جين المجموعة الفرعية A1 والسكتة الدماغية المبكرة.

قام الباحثون بتجميع بيانات من 48 دراسة جينية ، والتي شملت ما يقرب من 17000 شخص مصاب بسكتة دماغية وما يقرب من 600000 شخص غير مصاب بالسكتة الدماغية. تراوحت أعمار جميع المشاركين بين 18 و 59 عامًا.

كشف بحث على مستوى الجينوم عن موقعين مرتبطين بشدة بخطر سابق للإصابة بسكتة دماغية تزامن أحدهما مع البقعة التي توجد فيها جينات فصيلة الدم.

وجد تحليل ثان لأنواع معينة من جينات فصيلة الدم أن الأشخاص الذين تم ترميز جيناتهم لمجموعة متنوعة من المجموعة A لديهم فرصة أعلى بنسبة 16٪ للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، مقارنة بمجموعة من فصائل الدم الأخرى.بالنسبة لأولئك الذين لديهم جين للمجموعة O1 ، كان الخطر أقل بنسبة 12%.

ولاحظ الباحثون أن الخطر الإضافي للإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص من فصيلة الدم A ضئيل، لذلك ليست هناك حاجة لمزيد من اليقظة أو الفحص في هذه المجموعة.

وقال ستيفن كيتنر ، كبير مؤلفي علم الأعصاب والأوعية الدموية بجامعة ماريلاند، في بيان صدر عام 2022: "ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم (a) خطرًا أكبر".

لكن من المحتمل أن يكون له علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى ، وكلها تلعب دورًا في تكوين جلطات الدم."

على الرغم من أن نتائج الدراسة قد تبدو مثيرة للقلق، إلا أن فصيلة الدم هذه قد تغير خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة، فلنضع هذه النتائج في سياقها الصحيح.

كل عام في الولايات المتحدة ، يعاني أقل من 800000 شخص من السكتة الدماغية. تحدث معظم هذه الأحداث - حوالي ثلاثة من كل أربعة - في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر ، مع تضاعف المخاطر كل عقد بعد سن 55.

أيضًا ، عاش الأشخاص الذين شملتهم الدراسة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وباكستان وأستراليا ، وكان الأشخاص من أصل غير أوروبي يشكلون 35% فقط من المشاركين. يمكن أن تساعد الدراسات المستقبلية مع عينة أكثر تنوعًا في توضيح أهمية النتائج.

جاءت نتيجة رئيسية أخرى للدراسة من مقارنة الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية قبل سن الستين بأولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية بعد سن الستين.

استخدم الباحثون مجموعة بيانات من حوالي 9300 شخص فوق سن الستين أصيبوا بسكتة دماغية وحوالي 25000 شخصًا فوق سن الستين ولم يصابوا بسكتة دماغية.

ووجدوا أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في فصيلة الدم من النوع (a) أصبح غير مهم في مجموعة السكتات الدماغية المتأخرة ، مما يشير إلى أن السكتات الدماغية التي تحدث في وقت مبكر من الحياة قد يكون لها آلية مختلفة مقارنة بتلك التي تحدث لاحقًا.

السكتات الدماغية لدى الشباب أقل احتمالًا أن تكون ناجمة عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين (وهي عملية تسمى تصلب الشرايين) ، ومن المرجح أن تكون ناجمة عن عوامل تتعلق بتكوين الجلطة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم B كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11٪ تقريبًا مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكتة الدماغية، بغض النظر عن أعمارهم.

تشير الدراسات السابقة إلى أن الجزء من الجينوم الذي يرمز إلى فصيلة الدم ، والذي يسمى "موضع ABO" ، يرتبط بتكلس الشريان التاجي ، مما يحد من تدفق الدم ، والنوبات القلبية.

كما ارتبط التسلسل الجيني لفصيلة الدم A و B بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة ، وهو ما يسمى التخثر الوريدي.