شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لـ سرطان عنق الرحم.. منها فقدان الوزن غير المبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألم الظهر يعد من الأعراض التي يعاني منها الكثيرون، ولكن هل تعلم أن ألم الظهر في بعض الأحيان قد يكون مؤشرا للإصابة بمرض ما؟ هذا ما أكده التقرير المنشور عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، مشيرا إلى أنه ربما يكون علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وأوضحت الهيئة، أن الألم المستمر الموجود في أسفل الظهر، أو الحوض، يعد أحد أعراض المرض أي سرطان عنق الرحم. فيتم تشخيص حوالي 3200 امرأة بسرطان عنق الرحم في المملكة المتحدة كل عام، تتراوح أعمارهن من سن الـ35 وأقل، وتشخيص سرطان عنق الرحم في المراحل المبكرة يعد من الحيل الجيدة التي تحمي من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض، ولذا يجب علي جميع النساء القيام بفحوصات عنق الرحم، ومسحة عنق الرحم هي فحص طبي لعنق الرحم لاكتشاف السرطان قبل أو بعد حدوثه، وعند اكتشافه يتم إجراء اختبارات أخرى أكثر حساسية.

وقدم التقرير، أبرز وأهم العلامات المبكرة الخاصة بسرطان عنق الرحم، ومنها:

-نزيف غير طبيعي، تعد العلامة الأكثر شيوعا، والأقدم لسرطان عنق الرحم، وتكون أثناء أو بعد الجماع، أو بين فترات الحيض، أو بعد انقطاع الطمث، وتحدث نتيجة لنمو الخلايا السرطانية على الأنسجة الموجودة أسفل عنق الرحم.

-نزول إفرازات "غير عادية"، ويجب بسببها الذهاب إلى الفور للطبيب.

-فقدان الوزن غير المبرر، يعد علامة علي الإصابة بسرطان عنق الرحم، فيميل فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر إلى أن يكونا علامات على أن الجسم لا يعمل بشكل صحيح، كونه يحاول الحفاظ على الطاقة.