شكرا لقرائتكم خبر عن ترطيب الجسم وشرب الماء يرتبطان بصحة جيدة عند تقدمك في العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التقدم في العمر يجب الاهتمام بترطيب الجسم، أي تناول كميات جيدة من الماء، لأن الدراسات الطبية الحديثة تؤكد أن الترطيب الجيد للجسم يساعد على تقدم في العمر خالي من الأمراض، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع medicalxpress، أن البالغين الذين يحافظون على رطوبة جيدة يتمتعون بصحة أفضل، ويصابون بحالات مزمنة أقل ، مثل أمراض القلب والرئة، ويعيشون لفترة أطول من أولئك الذين قد لا يحصلون على سوائل كافية، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة ونشرت في eBioMedicine .

وباستخدام البيانات الصحية التي تم جمعها من 11255 بالغًا على مدى 30 عامًا ، حلل الباحثون الروابط بين مستويات الصوديوم في الدم التي ترتفع عندما ينخفض ​​تناول السوائل، ومؤشرات صحية مختلفة، ووجدوا أن البالغين الذين لديهم مستويات صوديوم أعلى من النطاق الطبيعي كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة وإظهار علامات الشيخوخة البيولوجية المتقدمة، من أولئك الذين لديهم مستويات الصوديوم في الدم في النطاقات المتوسطة، وكان البالغون ذوو المستويات الأعلى أكثر عرضة للوفاة في سن أصغر.

وقالت الباحثة في مختبر الطب التجديدي للقلب والأوعية الدموية الدكتورة ناتاليا دميتريفا، إنه تشير النتائج إلى أن الترطيب المناسب قد يبطئ الشيخوخة ويطيل حياة خالية من الأمراض.

وتتوسع الدراسة في البحث الذي نشره العلماء مسبقا، والذي وجد روابط بين نطاقات أعلى من مستويات الصوديوم الطبيعية في الدم وزيادة مخاطر الإصابة بفشل القلب، و جاء كلا الاستنتاجين من دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات، والتي تتضمن دراسات فرعية شملت الآلاف من البالغين السود والبيض من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبدأت أول دراسة فرعية لـ ARIC في عام 1987 وساعدت الباحثين على فهم عوامل الخطر لأمراض القلب بشكل أفضل ، مع صياغة الإرشادات السريرية لعلاجها والوقاية منها.

وبالنسبة لهذا التحليل الأخير ، قام الباحثون بتقييم المعلومات التي شاركها المشاركون في الدراسة خلال خمس زيارات طبية ، أول زيارتين عندما كانوا في الخمسينيات من العمر ، والأخيرة عندما كانت أعمارهم بين 70-90، للسماح بإجراء مقارنة عادلة بين كيفية ارتباط الماء بالنتائج الصحية ، استبعد الباحثون البالغين الذين لديهم مستويات عالية من صوديوم المصل عند فحص خط الأساس أو مع ظروف أساسية ، مثل السمنة ، والتي يمكن أن تؤثر على مستويات الصوديوم في الدم.

ثم قاموا بتقييم كيفية ارتباط مستويات الصوديوم في الدم بالشيخوخة البيولوجية ، والتي تم تقييمها من خلال 15 علامة صحية، وشمل ذلك عوامل مثل ضغط الدم الانقباضي والكوليسترول وسكر الدم، والتي قدمت نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتمثيل الغذائي والكلى والجهاز المناعي لكل شخص. تم تعديلها أيضًا وفقًا لعوامل ، مثل العمر والعرق والجنس البيولوجي وحالة التدخين وارتفاع ضغط الدم.

وجدوا أن البالغين الذين لديهم مستويات أعلى من الصوديوم الطبيعي في الدم مع نطاقات طبيعية تتراوح بين 135-146 ملي مكافئ لكل لتر كانوا أكثر عرضة لإظهار علامات الشيخوخة البيولوجية الأسرع.

واستند هذا إلى مؤشرات مثل الأيض وصحة القلب والأوعية الدموية ووظيفة الرئة والالتهابات، فعلى سبيل المثال ، أنه كان لدى البالغين الذين تزيد مستويات صوديوم المصل لديهم عن 142 ملي مكافئ / لتر احتمالات متزايدة مرتبطة بكونهم أكبر سنًا بيولوجيًا من عمرهم الزمني مقارنة بالنطاقات بين 137-142 ملي مكافئ / لتر ، في حين أن المستويات التي تزيد عن 144 ملي مكافئ / لتر مرتبطة بـ زيادة 50٪. وبالمثل ، ارتبطت مستويات 144.5-146 ميلي مكافئ / لتر بزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 21٪ مقارنة بالمستويات بين 137-142 ميلي مكافئ / لتر. وبالمثل .

فإن البالغين الذين تزيد مستويات صوديوم المصل لديهم عن 142 ملي مكافئ / لتر لديهم مخاطر مرتبطة بالتطور تصل إلى 64٪الأمراض المزمنة مثل قصور القلب والسكتة الدماغية والرجفان الأذيني وأمراض الشرايين الطرفية وكذلك أمراض الرئة المزمنة والسكري والخرف.

وعلى العكس من ذلك ، فإن البالغين الذين تتراوح مستويات صوديوم المصل لديهم بين 138-140 ميلي مكافئ / لتر لديهم أدنى خطر للإصابة بأمراض مزمنة، و لاحظ الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود تأثير سببي، تعد التجارب المعشاة ذات الشواهد ضرورية لتحديد ما إذا كان الترطيب الأمثل يمكن أن يعزز الشيخوخة الصحية ويمنع الأمراض ويؤدي إلى حياة أطول، ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الجمعيات إبلاغ الممارسات السريرية وتوجيه السلوك الصحي الشخصي.

وقد يحتاج البعض الآخر إلى إرشادات طبية بسبب الظروف الصحية الأساسية، و قال مانفريد بوم ، مؤلف الدراسة ومدير مختبر الطب التجديدي للقلب والأوعية الدموية: "الهدف هو التأكد من أن المرضى يتناولون ما يكفي من السوائل ، مع تقييم العوامل ، مثل الأدوية ، التي قد تؤدي إلى فقدان السوائل، وقد يحتاج الأطباء أيضًا إلى الإذعان لخطة العلاج الحالية للمريض ، مثل الحد من تناول السوائل لفشل القلب، و استشهد المؤلفون أيضًا بالبحث الذي وجد أن حوالي نصف الأشخاص في جميع أنحاء العالم لا يستوفون التوصيات المتعلقة بإجمالي كمية المياه اليومية ، والتي غالبًا ما تبدأ بـ 6 أكواب (1.5 لتر).