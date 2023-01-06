شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدث انزلاقات الثلج وما طرق الوقاية من الإصابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء الطبيون إن المشي في الثلوج قد يعرضك للعديد من الحوادث خلال فصل الشتاء، ولذا يجب التعرف على أفضل النصائح لتجنب مثل هذا الأمر والحفاظ على صحتك، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “medicalxpress-”.

أوضح التقرير، أن ارتداء المعدات المناسبة أي الجزم المناسبة للمشي في الثلج، ومراقبة الثلوج والجليد، و المشي مثل البطريق، وهى بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في منع حوادث الشتاء.

وحذر الدكتور محمود غريب ، طبيب فيزيائي في كلية الطب بجامعة مينيسوتا في مينيابوليس، من أن مجموعة متنوعة من الإصابات يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء إذا انزلق شخص ما أو سقط على أسطح جليدية، يمكن أن تتراوح الإصابة من إصابات العمود الفقري والعضلات الهيكلية أي الالتواءات وكسر العظام إلى إصابات الرأس والدماغ مثل الارتجاج.

وأضاف غريب أن ممارسة الرياضة في الشتاء سبب شائع للإصابة، في حين أن قضمة الصقيع وانخفاض درجة الحرارة من المخاوف الإضافية، خاصة إذا كان الشخص يمارس التزحلق علي الجليد. ويجب أن ينتبه الناس للأسطح الزلقة أو الجليدية التي يصعب رؤيتها، وتوخى الحذر الشديد بالقرب من مناطق جريان المياه مثل مواسير الماء والمناظر الطبيعية ، ومنحدرات وقوف السيارات ، والسلالم الخارجية بسبب احتمال وجود جليد بها.

ونصح غريب بالبقاء على الأرصفة المخصصة وتجنب السير في طرق مختصرة من خلال العشب والمناظر الطبيعية، مشيرا إلي أنه يجب المشي مثل البطريق هذا يبدو وكأنه يتحرك ببطء ويمشي بأقدام مسطحة، و استخدم وقفة عريضة ، واتخذ خطوات صغيرة شبيهة بالخلط، وحافظ على مركز جاذبيتك فوق قدميك ، باستخدام ذراعيك لتحقيق التوازن.وارتدِ ملابس مناسبة ، وارتداء طبقات متعددة للدفء، وارتدِ أحذية مناسبة للحد من الانزلاق، ويقترح غريب أن بعض تقنيات التمدد اللطيفة يمكن أن تهيئ جسمك للعمل الشاق المتمثل في تجريف الثلج.

ويمكن أن تقلل المجرفة المريحة المصنوعة من معادن أو بلاستيك متينة وخفيفة الوزن من الضغط الواقع على ظهرك، ويمكن أن يوفر المقبض القابل للتعديل أفضل ملاءمة.

بدلًا من انتظار تراكم الثلج ، جرفه كثيرًا وفي وقت مبكر ، لكن سرِّع نفسك، و يمكن للثلوج الكثيفة الرطبة أن تجهد ظهرك، و استخدم تقنيات الرفع المناسبة ، والانحناء عند الوركين والركبتين ، والدفع بدلاً من السحب والحد من الرفع الزائد.

وأشار غريب إلى ضرورة ممارسة التزلج والتزحلق على الجليد والتزلج على الجليد في مناطق مناسبة ومخصصة، وارتدِ معدات واقية ، بما في ذلك الخوذات المصممة بنظام MIPS (نظام حماية من الصدمات متعدد الاتجاهات)، و تجنب المناطق القريبة من الطرق أو الأسوار أو الأشجار المكتظة بالسكان،و قم دائمًا بزلاجة القدمين أولاً وتأكد من أن الأطفال يرافقهم الكبار.

وشدد غريب على أن إصابات العمود الفقري والرأس يمكن أن تكون خطيرة للغاية ، لذا يجب على أي شخص يعاني من صدمة كبيرة في الرأس والعمود الفقري أن يطلب المساعدة الطبية .

وقال: "قد لا تظهر هذه الأنواع من الإصابات واضحة على الفور دائمًا ، ومع ذلك ، فإن الوقت بين الإصابة والعلاج يمكن أن يساعد في الحد من شدة ومدى الضرر".

عادة ما يتم حل معظم إصابات الظهر في غضون بضعة أيام أو أسابيع. راجع الطبيب إذا كان لديك أي ضعف جديد أو متفاقم ، أو تنميل أو وخز ، أو تغيرات في الأمعاء والمثانة ، أو ألم لا يستجيب للراحة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.