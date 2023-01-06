شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التخلص من انسداد الأنف سريعًا.. منها المحلول الملحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المصطلح الطبي لانسداد الأنف هو "التهاب الأنف"، وهو ما يعني التهاب الأغشية المخاطية (ويعرف أيضًا باسم الغشاء المخاطي) داخل الأنف، كما يقول كريج بولينسكي، اختصاصي الطب الباطني في مراكز أميكوس الطبية . "عندما يستنشق الشخص مادة مسببة للحساسية في ممره الأنفي ، إما من فيروس أو بكتيريا أو أي مادة مسببة للحساسية ، فإن الخلايا المعروفة باسم الخلايا البدينة تطلق مادة كيميائية تسمى الهيستامين ، والتي تبدأ العملية الالتهابية"، ويتسبب في تراكم المخاط، مما يؤدي إلى انسداد الأنف، إلى جانب أعراض أخرى مثل العطس، وحكة الأنف، والسعال، وضغط الجيوب الأنفية، وحكة العين، وفقا لما نشره موقع womenshealthmag.

وقد تعتقد أن المخاط هو السبب، لكن الانسداد يرجع أساسًا إلى تورم الوريد في أنفك، كما يقول ستيفن ألكسندر ، طبيب الأنف والأذن والحنجرة في ENT and Allergy Associates . ويشير إلى أن "الكثير من الناس سوف ينفثون أنوفهم مرارًا وتكرارًا في محاولة لإخراج المخاط ، عندما تكون المشكلة الحقيقية هي التورم". "تنظيف الأنف مفيد ، ولكن إذا لم يخرج أي شيء ، فهذا يعني عمومًا أنه لا يوجد الكثير من المخاط."

و للتخلص من انسداد الأنف سريعًا يجب اتباع الآتى

1. استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف

يقول الدكتور ألكساندر إن رذاذ الأنف الملحي عبارة عن محلول بسيط ومعقم ومحلول من الماء المالح ، وهو جيد لتجاويف الأنف المحتقنة. يوضح أن هذا العلاج الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية يعمل عن طريق سحب الماء من الغشاء المخاطي المحتقن في أنفك ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليص أنسجة الأنف المتورمة وإزالة الانسداد.

2. تناول مضادات الهيستامين

يمكن لمضادات الهيستامين مثل Claritin و Allegra و Zyrtec أن تساعد أيضًا في القضاء على أي احتقان. يقول الدكتور بولينسكي: "تمنع هذه الأدوية إنتاج الهيستامين ، وهو المحرك الأساسي للالتهاب وإنتاج المخاط". وإذا كنت تعاني أيضًا من العطس وضغط الجيوب الأنفية ، فإنه يوصي باستخدام مضادات الهيستامين مع بخاخ الأنف.

3. الوصول إلى رذاذ الأنف الطبي

إذا كنت تبحث عن دواء لتخفيف الازدحام ، فإن أسرع علاج OCT هو Afrin (المعروف أيضًا باسم أوكسي ميتازولين) ، كما يقول الدكتور ألكساندر. "إنه يعمل في غضون دقائق عن طريق تضييق الأوعية الدموية في الغشاء المخاطي للأنف ، وتقليل التورم وفتح الممرات الهوائية الأنفية."

4. الحصول على القليل من زيت الأوكالبتوس

إذا كنت تبحث عن علاج منزلي طبيعي ، يقترح الدكتور بولينسكي زيت الأوكالبتوس. أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يعمل كمسكن للآلام وله خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لتقليل إنتاج المخاط والتهاب الأنف. يقول الدكتور بولينسكي: "يمكن استنشاق زيت الأوكالبتوس في بخار من خلال موزع لتقليل أعراض الأنف أو عن طريق إضافة بضع قطرات من الزيت في وعاء من الماء الساخن". هناك أيضًا مستحلبات الأوكالبتوس ودعك بالبخار ، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيف الأنف.