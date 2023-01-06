شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية في قدميك تشير إلى ارتفاع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تضيق الشرايين وانسدادها وهو ما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلي من الجسم، وخاصة الساقين، مما يتسبب في حالة تسمى مرض الشريان المحيطي، والتي يمكن أن تكون "مؤلمة" للغاية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض في القدمين تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الخبراء أن القدم "الباردة" أو "المتشنجة" يمكن أن تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على سبيل المثال، قد يشعر الفرد بتشنجات عند الحركة وقد يشعر أيضًا بالبرودة بغض النظر عن الموسم.

وأوضحوا أنه "إذا لاحظت هذه الأعراض على أحد القدمين دون الأخرى يجب الذهاب إلى طبيب لمعرفة السبب والعلاج."

ما هو مرض الشريان المحيطى؟

وفقًا لمايو كلينك، يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تضيق الشرايين بسبب الانسداد الناجم عن تراكم الترسبات الدهنية ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين.

في حالة اعتلال الشرايين المحيطية ، لا تتلقى الساقين أو الذراعين (عادةً الساقين) ما يكفي من تدفق الدم لمواكبة الطلب. قد يتسبب ذلك في ألم الساق عند المشي، العرج وأعراض أخرى.

علامات أخرى يجب الانتباه إليها

تشمل الأعراض الأخرى لاضطراب الشرايين المحيطية تنميل الساق أو ضعفها، وعدم وجود نبض أو ضعف شديد في الساقين أو القدمين، وبشرة لامعة على الساقين ، وتغير لون الجلد في الساقين ، ونمو أبطأ للأظافر ، وتقرحات في أصابع القدمين أو القدمين أو الساقين لا تلتئم ، وألم عند استخدام الذراعين ، مثل الألم والتشنج عند الحياكة أو الكتابة أو القيام بمهام يدوية أخرى.

كيف تقلل من المخاطر؟

يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم - يعتبر نمط الحياة غير الصحي أحد الأسباب الرئيسية.

إن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى حد كبير.

بدلًا من تناول الكثير من الدهون المشبعة أو المتحولة، انتقل إلى الخضار والفواكه الصحية والحبوب الغنية بالألياف وما إلى ذلك.

كن نشيطًا بدنيًا ، حتى لو تضمن إكمال 5 إلى 10 آلاف خطوة بانتظام.

أقلع عن التدخين.

علاوة على ذلك ، اذهب لإجراء فحوصات طبية منتظمة لمعرفة المخاطر التي تتعرض لها وما إذا كنت بحاجة إلى مزيد من العناية والحذر أم لا.