شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية ونفسية وجمالية.. ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الإقلاع عن التدخين يحتاج إرادة قوية حتى يتخلص جسمك من هذه العادة المضرة، فبعد دقائق فقط من أول نفس خالٍ من التدخين ، يبدأ جسمك في التغيير نحو الأفضل، ومع كل التنفس الصحي الذي تأخذه في الأسابيع والأشهر التالية ، تتضاعف الفوائد التي تحل علي الجسم، وفقا لجمعية الرئة الأمريكية.

وكتب الدكتور روبرت ريدفيلد ، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه حتى الأشخاص الذين يدخنون لسنوات عديدة يمكن أن يدركوا الفوائد الصحية والمالية من الإقلاع عن التدخين، فعلى الرغم من أن فوائد الإقلاع عن التدخين تكون أكبر في وقت مبكر من الحياة ، فإن هذا التقرير يؤكد أنه لم يفت الأوان أبدًا للإقلاع عن التدخين.

ماذا يحدث عند الإقلاع عن التدخين؟

تشمل أعراض الانسحاب للإقلاع عن التدخين الرغبة الشديدة والتهيج والأرق، وسيواجه البعض أيضًا مشاكل في التركيز ومشاكل النوم والجوع وزيادة الوزن ومشاعر القلق أو الحزن ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وتبدأ الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين بعد حوالي 20 دقيقة من السحب الأخير، وذلك عندما يبدأ معدل ضربات قلب المدخن وضغط الدم في الانخفاض ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS).

ويستغرق الأمر بضعة أيام حتى تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى وضعها الطبيعي، و في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أشهر ، تبدأ الدورة الدموية في التحسن وتزداد وظائف الرئة .

وبشكل تدريجي يزول سعال المدخن مع خروج المخاط من الرئتين، وذلك لأن "الأهداب" ، وهي هياكل صغيرة تشبه الشعر في رئتيك ، بدأت في التعافي، وفي حين أنه لا يمكن عكس ندبات الرئة ، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في منع أعراض أمراض الرئة من التدهور ، وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية smokefree.gov .

وبمرور الوقت ، ينخفض خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي وسرطان الرئة .

فالجسم القوي هو مجرد واحدة من فوائد الإقلاع عن التدخين، وتتضمن هذه القوة المكتشفة حديثًا انخفاض خطر الإصابة بكسور العظام في وقت لاحق من الحياة ، وفقًا لموقع smokefree.gov. سيساعدك نظام المناعة الأكثر قوة على البقاء بصحة جيدة ، بينما ستزداد قوة عضلاتك بسبب توفر المزيد من الأكسجين في دمك.

وهذا لا يصل حتى إلى المزايا الأكثر خطورة لأن تصبح غير مدخن ، والتي تشمل انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطان.

وتنخفض مخاطر إصابة الشخص بنوبة قلبية بشكل كبير في غضون عام إلى عامين، وفي إحدى الدراسات ، التي عُرضت مؤخرًا في اجتماع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ، وجد باحثون هولنديون أن الإقلاع عن التدخين يبدو أنه يعمل بالإضافة إلى تناول ثلاثة أدوية لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية في المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو إجراء مفتوح، و الشرايين المسدودة.

حتى أن بعض مشكلات الخصوبة تحل مع عودة مستويات هرمون الاستروجين إلى طبيعتها ويقلل الإقلاع عن التدخين أيضًا من خطر الإصابة بـ 12 نوعًا من السرطان، ويتم تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان إلى النصف في حوالي خمس إلى 10 سنوات.

وفي دراسة أخرى نُشرت في مجلة JAMA Network Open مؤخرًا ، وجد باحثون أنه ارتبط الإقلاع عن التدخين، وخاصة في الأعمار الأصغر ، بانخفاض كبير في الوفيات.

الإقلاع عن التدخين يجعلك أفضل

فالتحسينات الجمالية للإقلاع عن التدخين بشرة أكثر صفاءً وأقل تجعدًا ، ونظرًا لأن أسنانك وأظافرك تتوقف عن الاصفرار ، فإن أنفاسك ستصبح أعذب ، ولن تكون رائحة شعرك وملابسك مليئة الدخان بعد الآن ، ومن الفوائد الملموسة الأخرى للطعام مذاق أفضل وحاسة شم أفضل.

كما أن الاقلاع عن التدخين يحميك من التدهور العقلي وذلك وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة مرض الزهايمر، ولذا فقال مؤلف الدراسة جيفري وينج ، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في جامعة ولاية أوهايو: "كان الارتباط الذي رأيناه أكثر أهمية في الفئة العمرية من 45 إلى 59 عامًا ، مما يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين في تلك المرحلة من الحياة قد يكون له فائدة للصحة الإدراكية.