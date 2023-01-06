نصائح بسيطة لتغذية أطفال مرضى السكرى

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القاهرة - سامية سيد - يحب الكثير من الأطفال تناول المشروبات المحلاة أو الأطعمة المعلبة، والتي يتم استبعادها من نظام غذائي لطفل مصاب بالسكري، لكن لا يزال بإمكان الأمهات إعداد وجبات صحية ولذيذة لأطفالهن المصابين بداء السكري، في هذا التقرير نقدم نصائح غذائية سريعة للأطفال مرضى السكر، بحسب موقع "Health".

التخطيط للوجبات الصحية للأطفال مرضى السكر هو جزء أساسي من إدارة مرض السكري يمكنك استخدام المكونات المتاحة بسهولة لطهي وجبات صحية ولذيذة لطفلك المصاب بالسكري، فيما يلي بعض النصائح الغذائية لطفل مصاب بالسكري.

يجب أن يتناول الأطفال المصابون بمرض السكر مجموعة متنوعة من الأطعمة وخاصة أنواع الخضراوات المختلفة.

كيف يمكنك اكتشاف مرض السكري عند الأطفال؟

إذا كان طفلك يتبول كثيرًا أو يشعر بالعطش في معظم الأوقات أو يتعب بسهولة ويفقد وزنه، يجب أن تأخذى الطفل للاختبار. إن اختبار سكر الدم العشوائي البسيط الذي يظهر بوضوح أكثر من 200 ملليجرام لكل ديسيلتر يشير إلى مرض السكري.

الأنواع الشائعة لمرض السكري عند الأطفال

في الأطفال ، يمكن أن يحدث داء السكري من النوع الأول في أي فئة عمرية من ستة أشهر إلى 18 عامًا إنه أكثر انتشارًا بين الأطفال ، ومع ذلك ، مع ارتفاع حالات السمنة لدى الأطفال ، ارتفع معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بشكل كبير.

نصائح لنظام غذائي صحي ولذيذ للأطفال المصابين بالسكري

تناول الطعام المطبوخ في المنزل، والذي يحتوي على مزيج جيد من الخضراوات غير النشوية والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة أفضل طريقة يمكن للأمهات من خلالها تقديم وجبات مغذية وصحية لأطفالهن المصابين بداء السكري.

خيارات الإفطار لطفل مصاب بداء السكري

يمكن أن تشمل وجبة الإفطار الخاصة بهم الخضار والجبن القريش هذا يعطي توازنا جيدا من الكربوهيدرات والبروتين أو تناول الفول مع الجزر والخضراوات.

خيارات الغداء لطفل مصاب بداء السكري

بالنسبة للغداء، يمكنك إعداد وجبة صحية مع ربع طبق سلطة ، ووعاء من الشوفان وخضروات من اختيارك مثل البامية ووعاء واحد من الأرز البني.

خيارات العشاء لطفل مصاب بداء السكري

يمكن أن يكون العشاء كوب من الزبادي أو البامية والسبانخ من الخضروات غير النشوية والغنية بالألياف فهي تساعد على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم للطعام ، وهي القيمة المخصصة للمواد الغذائية. يعتمد على مدى سرعة ومدى ارتفاع هذه الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

الأمر لا يشبه أن الأطفال المصابين بالسكري لا يستطيعون تناول الطعام في المطعم.

أثناء تناول الطعام في الخارج ، يجب أخذ أحجام الوجبات في الاعتبار لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

المواد الغذائية التي يجب على الأطفال السكري تجنبها

يجب الابتعاد عن المشروبات المحلاة، بما في ذلك العصائر والمشروبات الغازية إنهم يضيفون فقط سعرات حرارية فارغة ، مما يعني أنهم لن يحصلوا على أي تغذية منها.

تعمل الكوكيز والمكسرات وكذلك الزيوت التي يتم استخدامها بشكل متكرر أثناء القلي العميق، على زيادة كمية الدهون غير المشبعة ويجب تقليلها لتجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان في المستقبل.