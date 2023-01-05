شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب القرنية مرض يتأثر سلبا بجفاف العين.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرض جفاف العين يعد من أكثر الأمراض التي تتسبب في التعرض للإصابة بجروح القرنية، وقال التقرير المنشور عبر موقع “medicalxpress”، إن هناك دراسة أوضحها الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أوضحت أن البروتينات التي تصنعها الخلايا الجذعية التي تعيد حماية القرنية قد تكون جديدة لعلاج ومنع مثل هذه الإصابات.

ونُشرت الدراسة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، موضحة أنه يحدث مرض جفاف العين عندما لا تستطيع العين توفير التزليق الكافي بالدموع الطبيعية، و يستخدم الأشخاص المصابون بالاضطراب الشائع أنواعا مختلفة من القطرات لتعويض الدموع الطبيعية المفقودة والحفاظ على ترطيب العينين ، ولكن عندما تكون العين جافة ، تكون القرنية أكثر عرضة للإصابة.

وقال كبير الباحثين راجندراس أبتي ، دكتوراه في طب العين، إن هناك أدوية، لكنها تعمل بشكل جيد فقط في حوالي 10٪ إلى 15٪ من المرضى، وخلال هذه الدراسة التي تشمل الجينات التي تعتبر أساسية لصحة العين ، حددنا الأهداف المحتملة للعلاج التي تبدو مختلفة في العيون الجافة عن العيون السليمة، وعشرات الملايين من الناس حول العالم، مع ما يقدر بنحو 15 مليون في الولايات المتحدة وحدها ، وتحمل آلام العين وعدم وضوح الرؤية نتيجة المضاعفات والإصابات المرتبطة بمرض جفاف العين ، ومن خلال استهداف هذه البروتينات ، قد نكون قادرين على علاج هذه الإصابات بنجاح أو حتى منعها .

وقام الباحثون بتحليل الجينات التي تعبر عنها القرنية في العديد من نماذج الفئران، ليس فقط لمرض جفاف العين ، ولكن أيضًا لمرض السكري وحالات أخرى، ووجدوا أنه في الفئران المصابة بمرض جفاف العين ، قامت القرنية بتنشيط التعبير عن الجين ، ووجدوا أيضًا أن المستويات الأعلى من بروتين SPARC ارتبطت بشفاء أفضل.

وقال المؤلف الأول للدراسة، الدكتور جوزيف لين دكتور في طب العيون، لقد أجرينا تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي الخلية لتحديد الجينات المهمة للحفاظ على صحة القرنية ، ونعتقد أن القليل منها ، وخاصة SPARC ، قد يوفر أهدافًا علاجية محتملة لعلاج مرض جفاف العين وإصابة القرنية.

وأوضح لين أن الخلايا الجذعية مهمة ومرنة والسبب الرئيسي وراء نجاح عملية زرع القرنية إذا كانت البروتينات التي حددناها لا تعمل كعلاجات لتنشيط هذه الخلايا لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة جفاف العين ، فقد نتمكن حتى من زرع الخلايا الجذعية الحوفية المهندسة لمنع إصابة القرنية في المرضى الذين يعانون من جفاف العين.