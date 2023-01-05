شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على جسمك من الالتهابات بالتقليل من السكر والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع عادات غذائية صحية تساوي صحة جيدة خالية من الأمراض، فيعد نمط الحياة غير الصحي من الأسباب الرئيسية التي تعرض الجسم للإصابة بالالتهابات التي تضعف مناعة الجسم، ولذا أشار التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، أن هناك بعض العادات الغذائية التي يجب تجنبها والابتعاد عن تناولها حتى تحظي بمناعة قوية وجسم خالي من الالتهابات، ومنها:

فيطلق عليه السم الأبيض، لأنه يعرض الجسم للإصابة والتعرض للعديد من الأضرار الصحية، والمضاعفات الصحية المختلفة، فالإسراف في تناولك لها يزيد من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وتعرضك للإصابة بالالتهابات المزمنة، وأيضا يعرضك للإصابة بالسرطان، ولذا عليك تجنبه.

ليس فقط السكر هو السم الأبيض بل أيضا الملح، فالإسراف في تناول الملح يعد من الأمور المسببة للإصابة والتعرض للعديد من المشاكل الصحية المختلفة، كضعف الجهاز المناعي، والتهاب أنسجة الجسم، وارتفاع ضغط الدم، وقد يصل الأمر لمشاكل في القلب، ولذا يوصي مختصون وخبراء بألا يتجاوز استهلاكنا من الملح يوميا ملعقة صغيرة.

-اللحوم الحمراء:

الإسراف في تناول اللحوم الحمراء يسبب مشاكل في القلب ويزيد من نسبة الكوليسترول، ويؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة، ويعرضك للإصابة والتعرض للإلتهابات في الجسم.

-اللحوم المصنعة، والأطعمة المصنعة:

تحتوي علي دهون غير مشبعة تزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم، مما يؤثر على العديد من الأعضاء بما في ذلك القلب، وتزيد من فرص الإصابة بالالتهابات، ومنها البيتزا، والسجق والهبورجير، والسوسيس واللانشون.