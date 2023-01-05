شكرا لقرائتكم خبر عن تراكم الدهون المفرط في الكبد دون علاج يضر القلب.. علامات تساعد على اكتشافه مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأهمية الحفاظ على صحة الكبد حتى يتمكن من القيام بجميع واجباته المقصودة، مع التغيير في نمط الحياة، أصبحت آلام البطن وفقدان الشهية والغثيان من المشاكل الشائعة، لكن قلة قليلة من الناس يعرفون أن هذه قد تكون أعراض الكبد الدهني.

ما الذي يسبب الكبد الدهني؟

وفقا لموقع " timesnownews "، يمكن تصنيف الكبد الدهني على نطاق واسع إلى قسمين، الأول هو مرض الكبد الدهني الكحولى (AFLD) ، والذي ، كما يوحي الاسم ، يحدث بسبب المشروبات الكحولية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فشل الكبد إذا لم تتم إدارته في الوقت المحدد.

النوع الآخر هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ، والذي يمكن أن يحدث لأسباب عديدة ويصعب تحديده لأنه لا يظهر أي أعراض واضحة، على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب مرض الكبد الدهني، إلا أن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل:

الظروف الجينية

إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من اضطرابات في الكبد ، فإن الأعضاء الآخرين أيضًا معرضون لخطر الإصابة بها. يحدث هذا بسبب بعض القيود مثل مقاومة الأنسولين والبنية الجينية للكبد ، وهي وراثية. يجب فحص الأشخاص المعرضين للخطر بشكل روتيني لوجود أي مرض مرتبط بالكبد.

تأثير أسلوب الحياة

يمكن أن يؤثر نمط الحياة الخامل على العديد من أجزاء الجسم ، بما في ذلك الكبد. قلة النشاط وقلة التغذية والجهل بأي أعراض قادمة تجعل من السهل حدوث اضطرابات الكبد. علاوة على ذلك ، تؤدي اضطرابات الكبد بدورها إلى نقص الأكسجين في تدفق الدم ، مما يزيد من ضعف وظائف المخ ويؤثر على الحياة.

أمراض المصاحبة

يعد مرض السكري من النوع 2 ، والسمنة ، وارتفاع الكوليسترول ، ومتلازمة تكيس المبايض، وتوقف التنفس أثناء النوم من بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات الكبد، من المهم علاج أي نوع من المرض قد يصاب به المرء في الوقت المناسب؛ خلاف ذلك ، يبدأ في التدهور والتأثير على أجزاء أخرى من الجسم.

الآثار الجانبية للأدوية

الكبد الدهني يمكن أن يضر قلبك أيضا

تعد اضطرابات الكبد مسؤولة عن العديد من المضاعفات، مثل فشل الكبد واليرقان وسرطان الكبد والتهاب الكبد A و B و C. بمرور الوقت ، يمكن أن تؤثر على الأعضاء الأخرى وتسبب مشاكل في القلب وأمراض الكلى، لذلك ، يجب أن يظل الأشخاص متيقظين لأعراض التحذير وأن يخضعوا للاختبار في الوقت المناسب لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض الشائعة للكبد الدهني ، تحقق منها:

ألم بطن

تغير في لون الجلد (جلد مصفر ، يشبه إلى حد كبير اليرقان)

الغثيان

التعب الشديد أو التعب

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الشهية المفاجئ

الطريقة الصحيحة للبقاء بصحة جيدة وخالية من الأمراض هي معرفة وفهم الأعراض التي يحاول جسمك إظهارها لك.