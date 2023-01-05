هل من الطبيعي اكتساب الوزن أثناء الدورة الشهرية؟

بيروت - نادين محمد - زيادة الوزن خلال فترة الدورة الشهرية ليست شيئًا تخجلي منه. تذكري أن الجسم يتغير طوال الوقت ، والوزن ليس المقياس الأساسي للصحة.

لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل، قمنا بالبحث عن سبب حدوث زيادة الوزن خلال فترة الدورة الشهرية، وكيفية التعامل مع هذه الظواهر دون قلق.

هل زيادة وزن الدورة الشهرية طبيعية؟

تختلف أعراض الدورة الشهرية من شخص لآخر. بعض الناس يمرون بها من دون عناء، في حين أن البعض الآخر يشعر بتغيرات واضحة وألم عميق.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ، فإن ما يصل إلى 97 بالمائة من النساء قد يعانين من أعراض الدورة الشهرية، و 65 بالمائة قد يعانين من تورم متعلق بالدورة الشهرية.

الصورة من موقع istockphoto

من الطبيعي تمامًا أن يتذبذب وزنك بضعة أرطال كل يوم ، حتى عندما لا يكون ذلك الوقت من الشهر. خلال دورتك الشهرية ، يمكن أن يتقلب وزنك حتى 5 أرطال دون أي تأثير على صحتك. فهذه الظاهرة طبيعية حتى وإن كانت مزعجة.

ترتفع مستويات الهرمونات لديك وتنخفض خلال دورتك الشهرية. عندما ينخفض هرمون البروجسترون ، يزداد الانتفاخ (وفقًا لدراسة عام 2011). يقرر جسدكِ التمسك بالمياه الزائدة ، مما قد يؤدي إلى زيادة اكتساب ما يصل إلى 5 أرطال.

قد يجعل احتباس الماء وجهك يبدو أكثر انتفاخًا، ويجعل حزام خصرك أكثر تمددًا، ويجعلك تشعري كأنك في بداية شهور الحمل.

أشارت دراسة أجريت عام 2008 أشارت إلى وجود صلة محتملة بين تقلبات هرمونات الدورة الشهرية والأكل بنهم. مجرد التعب يمكن أن يجعلك تشتهي الأطعمة المالحة أو الحلوة ، لذا فإن الإرهاق والهرمونات يؤديان إلى زيادة الرغبة الشديدة.

كذلك، الإمساك، يمكن أن تؤثر التقلبات الهرمونية على أمعائك ، مما يتسبب في الغازات أو الإمساك أو غيرها من المشاكل المتعلقة بالمرحاض.

الصورة من موقع istockphoto

في دراسة استقصائية أجريت عام 2014 على 156 امرأة، أفادت أن 73 في المائة يعانين من أعراض الجهاز الهضمي قبل أو أثناء الدورة الشهرية. يمكن أن يؤدي الغاز الزائد ونقص البراز إلى زيادة الانتفاخ، مما يجعل منطقة الخصر أكثر بروزًا.

هل ستختفي زيادة الوزن بعد انتهاء الدورة الشهرية؟

نعم ، سيعود وزنك إلى حالته الطبيعية. يكون احتباس الماء أكثر كثافة في اليوم الأول من دورتك الشهرية ولكنه ينخفض بسرعة بعد ذلك. سوف يعود وزنك إلى طبيعته بعد حوالي 5 أيام من بدء الدورة الشهرية.

حاولي قدر المستطاع ألا تقلقي بشأن زيادة الوزن خلال فترة الحيض. في الغالب ، إنه مجرد ماء ، وهو جزء طبيعي من الحياة.



المصدر: Women's health

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