هل يمكن لبعض الأطعمة أن تخفض مستويات هرمون الأنوثة؟

بيروت - نادين محمد - هرمون الأستروجين هو هرمون أنثوي معروف جيدًا بدوره على مستوى تحديد النوع الإنجابي، ولكنه مهم أيضًا للعديد من العمليات الجسدية الأخرى. ينتج جسمك هرمون الاستروجين بشكل طبيعي، ويعدل إنتاجه مع الهرمونات الأخرى في جسمك.

إذا كانت مستويات هرمون الاستروجين لديك غير متوازنة، فقد يتسبب ذلك في ظهور أعراض ومخاوف صحية خطيرة. يدعي بعض الناس أن بعض الأطعمة يمكن أن تخفض مستويات هرمون الاستروجين ، ولكن هل هذا حقيقي؟

الإستروجين وصحتك

الصورة من موقع istockphoto

هرمون الاستروجين موجود في جسم كل شخص، ولكن مستويات هرمون الاستروجين أعلى بكثير لدى النساء. لكن ارتفاع معدله لا يعني انوثة مفرطة بينما مشاكل صحية.

ارتفاع هذا الهرمون بالنسبة للهرمونات الأخرى - المعروفة باسم هيمنة الإستروجين - فقد يؤدي ذلك إلى نزيف غير طبيعي في الدورة الشهرية وألم في الحوض. كما تم ربطه بحالات مثل سرطان المبيض وأنواع معينة من سرطان الثدي.

تنبيه: يجب تشخيص أي نوع من عدم التوازن الهرموني وعلاجه من قبل أخصائي طبي.

كيف يؤثر نظامك الغذائي على مستويات هرمون الاستروجين؟

يشارك الإستروجين في التكاثر البشري والاستجابة المناعية وصحة الهيكل العظمي وصحة القلب. يتوافر في توازن مع هرمونات أخرى ، مثل البروجسترون والتستوستيرون.

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي ونمط الحياة على الصحة الهرمونية، وتشير الدراسات إلى أن بعض الأنماط الغذائية مرتبطة بمستويات هرمون الاستروجين الصحية، بينما ارتبط البعض الآخر بمستويات هرمون الاستروجين المرتفعة. هذا لأن نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر على كيفية استقلاب الجسم للإستروجين وإفرازه. أيضًا، ترتبط أنماط غذائية معينة بارتفاع مستويات الدهون في الجسم والسمنة.

تنتج الأنسجة الدهنية هرمون الاستروجين ويمكن أن تسهم في ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم ، لذا فإن الحفاظ على مستويات دهون الجسم المعتدلة أمر ضروري للحفاظ على مستويات صحية من هذا الهرمون.

الصورة من موقع istockphoto

أسباب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين المرتبطة بالنظام الغذائي

يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي العام على مستويات الهرمونات لديك. تظهر الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغربية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المعالجة والسكر المضاف والأطعمة الحيوانية (مثل اللحوم الحمراء والبيض) ترتبط بمستويات عالية من هرمون الاستروجين.

يعتقد العلماء أن أحد أسباب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين هو أن الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والبيض تحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول. يعتبر الكوليسترول من أسباب ارتفاع الإستروجين، لذا فإن اتباع نظام غذائي عالي الكوليسترول قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

من الأفضل دائمًا تناول نظام غذائي متوازن لأن هذا هو أفضل طريق لتوازن الهرمونات.

المصدر: health line

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