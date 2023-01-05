شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بالتهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر
1. حساء الدجاج
السوائل مثل المرق فى حساء الدجاج لا تعوض فقط الماء المفقود، لكن الملح يساعد جسمك على الاحتفاظ بالسوائل داخل الأنسجة.
2 . العسل
وينصح الخبراء بعدم الإفراط فى تناول الطعام بجرعات كبيرة، ويمكن لمحتوى السكر أن يثبط جهاز المناعة من أداء وظيفته.
3. الزبادى
يعتبر الزبادى مصدرًا جيدًا للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى بكتيريا البروبيوتيك، وهى الجراثيم المفيدة التى تدعم وظيفة المناعة وتمنع الجراثيم الضارة من التواجد فى أجسامنا.
وهناك صلة بين استهلاك الزبادى وانخفاض معدلات التهابات الجهاز التنفسى وآلام الأذن، والقوام البارد والناعم للزبادى يجعل من السهل ابتلاعه.
4 . البطاطا المهروسة
اترك القشرة على البطاطس أثناء الهرس للحصول على مصدر غنى بالمغنيسيوم وفيتامين سى ومضادات الأكسدة، وكلها تدعم نظام مناعة قوى، وتأكد من أن البطاطس المهروسة ليست ساخنة جدًا، لأن ذلك قد يؤدى إلى تهيج الحلق بشكل أكبر.
5. البيض
البيض غنى بالمعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم، بالإضافة إلى فيتامين D وB12 ، والتى يمكن أن تساعد فى درء العدوى السيئة التى تسبب التهاب الحلق.
6 . دقيق الشوفان
دقيق الشوفان غنى بالمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة، والتى تحفز عمليات إزالة السموم من الجسم، ثم تخلص الجسم من الفضلات والعدوى.
7. الزنجبيل
لقد أثبتت التجارب المعملية أن الزنجبيل له خصائص مسكنة ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويبدو أيضًا أنه يمنع نمو سلالات معينة ضارة من البكتيريا.