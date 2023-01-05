شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم والمكسرات أطعمة تحسن الحالة المزاجية فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير الفصول قد يكون سببا من أسباب الإصابة بالاكتئاب، لذا يجب على أى شخص التغلب على هذا الأمر من خلال تناول بعض الأطعمة التى تساهم فى شعورك بالراحة النفسية، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthline نستعرض بعض الحيل التى تساهم فى تحسن الحالة المزاجية فى الشتاء.

- من أهم الحيل للحصول على صحة نفسية جيدة هو تنظيم الساعة البيلوجية الخاصة بك، ويتم ذلك عن طريق تحديد مواعيد النوم والاستياقظ يوميا.

- التعرض لأشعة الشمس من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل حدة الشعور بالتوتر والقلق، وأيضا تساهم فى الحصول على صحة نفسية جيدة.

- إضافة أوميجا 3 لطعامك من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى حصولك على صحة نفسية جيدة، كما أنها تحميك من الإصابة والتعرض لأى التهابات فى الجسم، وتخلصك من الشعور بالإجهاد والمشاعر السلبية، لذا عليك تناول الأسماك الغنية بهذا النوع من السمك كالسلمون والماكريل، مرتين في الأسبوع.

-المكسرات تعد خيرا غذائي رائعة للحصول علي صحة نفسية جيدة خلال تقلبات الطقس وخاصة خلال فصل الشتاء، فهي غنية بالأوميجا 3.

- الألياف، تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إنتاج هرمون السعادة، ولذا عليك تناول طبق السلطة الخضراء والفواكه يوميا للحصول علي صحة نفسية جيدة خالية من التقلبات المزاجية.

- تناول الفواكه له دور كبير في حصولك علي صحة نفسية جيدة خالية من التقلبات المزاجية، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من السكر الذي يساهم بشكل كبير في تحسن حالتك النفسية.

- اللحوم الحمراء تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسن حالتك النفسية، وتحد من تعرضك لأي أضرار نفسية، ولذا تناولها واحصل على كل مميزاتها.