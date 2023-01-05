شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار تساعدك على شرب الماء بانتظام على مدار اليوم.. لو بتنسى تشرب فى البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء عنصر غذائي أساسي، لا تستطيع أجسامنا إنتاج ما يكفي من الماء، لذلك نحتاج إلى استهلاك الماء من خلال الطعام والسوائل للحفاظ على صحتنا، بحسب موقع "Health".

والحفاظ على الترطيب هو أحد المكونات الأساسية للصحة الجيدة لكن الكثير من الناس لا يحبون شرب الماء العادي كثيرًا، لذا هناك العديد من الطرق الصحية الأخرى لمساعدتك على البقاء رطبًا.

فوائد الماء

الماء أمر حيوي للعديد من جوانب عمل الجسم ما يقرب من نصف دمائنا هي "بلازما الدم" ، والتي تحتوي على أكثر من 90% من الماء. تعد بلازما الدم ضرورية لنقل الطاقة والمغذيات والأكسجين إلى خلايا الجسم التي هي في أمس الحاجة إليها.

يساعد الماء على التخلص من الفضلات عن طريق الكلى كما أنه يساعد في الحفاظ على تزييت المفاصل ، وعمل الجهاز الهضمي ، والتحكم في درجة حرارة الجسم ، وجعل الجلد ممتلئًا وقويًا.

إذا كنت لا تستهلك كمية كافية من الماء، فقد تعاني من أعراض الجفاف مثل الصداع ، والدوخة ، والتعب ، وانخفاض التركيز ، والإمساك ، وجفاف الفم.

يزيد التعرض للجفاف الشديد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

إذا كنت تشعر بالعطش، فهذا يعني أن جسمك يعاني بالفعل من الجفاف بدرجة طفيفة ، لذا تأكد من الانتباه إلى ما يخبرك به جسمك.

ما مقدار السوائل التي تحتاجها؟

كمية السوائل التي نحتاجها تتغير مع تقدمنا في العمر بالنسبة إلى وزن الجسم ، تقل احتياجاتنا. لذلك ، يحتاج المولود الجديد إلى كمية أكبر من السوائل (لكل كيلوجرام من وزن الجسم) مقارنة بوالديه، وكبار السن لديهم احتياجات سوائل أقل من البالغين الأصغر سنًا.

ترتبط متطلبات السوائل باحتياجات التمثيل الغذائي وتختلف من شخص لآخر يبلغ معدل دوران الماء الطبيعي لدى البالغين حوالي 4 %من إجمالي وزن الجسم يوميًا.

على سبيل المثال، إذا كان وزنك 70 كيلوجرامًا ، فستفقد ما يقرب من 2.5 إلى 3 لترات من الماء يوميًا (لا يشمل التعرق) هذا يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك هذه الكمية من الماء من الأطعمة والمشروبات للحفاظ على رطوبتك.

المشروبات المحتوية على الكافيين (مثل الشاي والقهوة) لها تأثير مدر للبول خفيف. بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء ، من المقبول تناول ما يصل إلى 400 مجم من الكافيين يوميًا - أي حوالي أربعة أكواب من القهوة أو ثمانية أكواب من الشاي إذا كنت تشرب أكثر من ذلك، فقد يؤثر ذلك على مستويات الماء لديك.

أفكار تساعدك على شرب الماء بانتظام على مدار اليوم

1- قم بتنزيل تطبيق تذكير شرب المياه على هاتفك

سيساعدك هذا على البقاء على المسار الصحيح خلال اليوم ويمنحك "حافزاً" عندما تحقق أهدافك لشرب الماء.

2- اضف الطعم الخالي من السكر

جرب منقوع الفاكهة الخالية من السكر في الماء لجعله أكثر جاذبية قم بإعداد إبريق في الثلاجة واغمره طوال الليل حتى يتم شربه في اليوم التالي.

3- أضف بعض الفاكهة الطازجة للماء

أضف بعض شرائح الليمون والتوت والأناناس أو البرتقال إلى زجاجة المياه للحصول على نكهة طبيعية إذا تم حفظ الزجاجة في الثلاجة، فستبقى الفاكهة طازجة لمدة ثلاثة أيام تقريبًا.

4- اصنع إبريقًا من الشاي المثلج

هناك العديد من الوصفات الرائعة الخالية من السكر على الإنترنت يساهم الشاي أيضًا في تناول السوائل.

يمكن تحضير شاي الفاكهة باستخدام الماء البارد على الفور.