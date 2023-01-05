شكرا لقرائتكم خبر عن العلاجات المنزلية للتخلص من برودة القدمين واليدين فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتعرض لبيئة باردة، فإن أجسامنا تدافع بشكل طبيعي عن درجة حرارتنا الأساسية عن طريق تحريك تدفق الدم الحيوي بعيدًا عن أطرافنا، لهذا السبب تصبح أيدينا وأقدامنا وآذاننا وأنفنا باردة أولاً، وإليك أفضل العلاجات المنزلية لبرودة القدمين واليدين، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أفضل العلاجات المنزلية لبرودة القدمين واليدين

أفضل العلاجات المنزلية للوقاية من البرد هي ارتداء ملابس مناسبة عند التعرض لدرجات حرارة الشتاء يجب أن تكون الملابس أو الأحذية مقاومة للماء لتجنب ملامسة الرطوبة للجلد، يمكن أن يؤدي النوم بملابس أو بطانيات إضافية إلى رفع درجة حرارة الجسم الأساسية، إن ارتداء الجوارب يدفئ قدميك ، ويحسن تدفق الدم إلى قدميك ، ويؤدي إلى عمل قلبك ورئتيك وعضلاتك بأفضل كفاءة.

تظهر بعض الدراسات أن ارتداء الجوارب في الليل يمكن أن يساعد الناس على النوم بشكل أسرع مع فترات استيقاظ أقل، الجانب السلبي لارتداء الجوارب أثناء النوم هو أنه قد يزيد من خطر سوء النظافة إذا كانت الجوارب غير نظيفة ، أو إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في قدم الرياضي أو مرض آخر.

يعد استخدام مدفئات اليد داخل القفازات مفيدًا بشكل خاص إذا كان التعرض لدرجات الحرارة الباردة لفترة طويلة.

إذا كنت ستتعرض للطقس البارد ، فمن المفيد الحفاظ على النشاط البدني مع تناول الطعام الكافي، ستساعدك المشروبات الساخنة على إبقائك دافئًا أيضًا.

أفضل رعاية منزلية

يجب أن يتم تسخين الحمام أو الحوض، استخدم منشفة دافئة على الأنف والأذنين.

عند تدفئة المنطقة المصابة ، استبدل الماء الدافئ بشكل متكرر للحفاظ على ثبات درجة الحرارة، يستغرق هذا عادةً حوالي 30 إلى 45 دقيقة.

تجنب استخدام أجهزة التدفئة مثل وسادات التدفئة أو البطانيات الكهربائية أو وضع المنطقة المصابة تحت الماء الدافئ الجاري بسبب خطر الاحتراق.

تنجح إعادة التدفئة عند إذابة المنطقة المصابة واستعادة لونها الوردي ، مما يشير إلى تحسن تدفق الدم.