شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات بتقول لك لازم تقلل من تناول السكر.. منها حب الشباب والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قد يتفاعل الجسم مع تناول كميات كبيرة من السكر بطرق عديدة، منها ظهور أعراض مزعجة، ونتعرف فى هذا التقرير على أبرز هذه الأعراض المزعجة، لذا تحتاج لتقليل كمية السكر التي تتناولها والتي تدخل فى بعض الأطعمة دون أن تدري، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

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علامات أن جسمك يتفاعل مع تناول كميات كبيرة من السكر

1- حب الشّبَاب

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تكوين حب الشباب على الجلد بسبب تسبب السكر فى الإفراط في إفراز هرمون الأندروجين.

2- التعب والإرهاق

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى انخفاض مستوى الطاقة في الجسم لأن معظم الأطعمة التي تحتوي على السكر تنقص المغذيات المهمة بها.

3- ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤثر السكر سلبًا على ضغط الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

4- زيادة الوزن

الكثير من السكر سيزيد وزنك بالتأكيد.

5- سوء المزاج

يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر في النظام الغذائي على الحالة المزاجية ويجعلك غاضبًا دائمًا.

6- ألم في المفاصل

وجدت العديد من الدراسات البحثية وجود صلة بين النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والتهاب المفاصل الروماتويدي.

7- الأرق

بسبب الإرهاق والتهيج، تنخفض جودة النوم مع اتباع نظام غذائي غني بالسكر.

8- مشاكل في المعدة

بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل متعلقة بالأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي ومرض كرون، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي عالي السكر إلى تفاقم الحالة.