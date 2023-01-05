شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات بتقول لك لازم تقلل من تناول السكر.. منها حب الشباب والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
8علامات أن جسمك يتفاعل مع تناول كميات كبيرة من السكر
1- حب الشّبَاب
2- التعب والإرهاق
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى انخفاض مستوى الطاقة في الجسم لأن معظم الأطعمة التي تحتوي على السكر تنقص المغذيات المهمة بها.
3- ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن يؤثر السكر سلبًا على ضغط الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
4- زيادة الوزن
الكثير من السكر سيزيد وزنك بالتأكيد.
5- سوء المزاج
يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر في النظام الغذائي على الحالة المزاجية ويجعلك غاضبًا دائمًا.
6- ألم في المفاصل
وجدت العديد من الدراسات البحثية وجود صلة بين النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والتهاب المفاصل الروماتويدي.
7- الأرق
بسبب الإرهاق والتهيج، تنخفض جودة النوم مع اتباع نظام غذائي غني بالسكر.
8- مشاكل في المعدة
بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل متعلقة بالأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي ومرض كرون، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي عالي السكر إلى تفاقم الحالة.