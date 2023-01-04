بيروت - نادين محمد - كثيراً ما نسمع عن فوائد الليمون في حرق الدهون، حيث يتم إدراجه ضمن الحمية الغذائية التي نتبعها، لضمان الحصول على أفضل نتيجة، علاوة على الأقاويل التي تقول أنه يحرق الدهون.

واليوم سوف نجيبك على هذا السؤال "هل الليمون يحرق الدهون بعد الأكل؟" وسوف نوضح بشكل تفصيلي فوائد تناول الليمون، وكذلك ماء الليمون إذ يعتبر هو الأشهر في الأنظمة الغذائية الصحية.

الليمون وحرق الدهون بعد الأكل

لا يوجد معلومات حقيقية توضح أنه هناك بالفعل نوعية معينة من الطعام تحرق الدهون بعد الأكل، إلا أنه هناك بعد الأنواع التي تعتبر عامل مساعد في حرق الدهون، دون أن تكون هي السبب الرئيسي في ذلك، مثل الليمون حيث له فوائد عديدة تساعدكِ في عملية خسارة الوزن، والتخلص من الدهون.

فوائد الليمون لفقدان الوزن

الليمون لحرق الدهون (الصورة من freepik)

الليمون منخفض السعرات الحرارية

يعتبر الليمون منخفض السعرات الحرارية، كذلك إذا أضفتِ له الماء فإنكِ سوف تحصلين على فوائد مضاعفة، حيث إن كل كوب من ماء الليمون يحتوي على 6 سُعرات حرارية فقط، لذا يمكنكِ اعتباره بديل رائع عن المشروبات السكرية والغازية.



ترطيب الجسم

تناول الليمون مع الماء يساعد على ترطيب الجسم وخسارة الدهون (مصدر الصورة freepik)

إضافة الماء إلى الليمون سوف يساعدكِ على ترطيب الجسم، وبالتالي سوف تتخلصين من أي وزن زائد من الماء، وستشعرين براحة أكبر في معدتكِ، كذلك يساعدكِ على تحسين الأداء البدني، والشعور بالامتلاء.

كما تشير الأبحاث إلى أن زيادة الترطيب قد تزيد من تكسير الدهون وتعزز فقدان الدهون.



تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يساعد الليمون على تحسين عملية التمثيل الغذائي، حيث يعزز وظيفة الميتوكوندريا، وهي مادة موجودة في الخلايا تساعد الجسم على توليد الطاقة مما يؤدي إلى حرق الدهون وتخسيس الوزن، من خلال حرق المزيد من السعرات الحرارية.

يجعلك تشعرين بالشبع

تناول الليمون يجعلكِ تشعرين بالشبع (مصدر الصورة freepik)

يحتوي الليمون على فيتامين سي، والذي يعزز الشبع لديكِ، وقد تحصلين على نتائج أفضل عندما تضيفين الليمون للماء، حيث يساعدكِ على الشعور بالامتلاء، وتباعاً الحد من تناول المزيد من الطعام، وإضافة السعرات الحرارية إلى نظامكِ اليومي.

المصدر: Healthline

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